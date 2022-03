Rafael Nadal voelde zich zondag in zijn verloren finale tegen Taylor Fritz op het Masters-toernooi in Indian Wells niet op de top van zijn kunnen. De Spanjaard, die een einde zag komen aan zijn ongeslagen status in 2022, kampte sinds zaterdagavond met ademhalingsproblemen.

"Ik weet niet of het iets in mijn rib is, of wat dan ook. Maar als ik ademhaal of beweeg, lijkt het alsof er een naald in mijn lichaam zit", zei de 35-jarige Nadal op de persconferentie na de finale, die hij in twee sets verloor: 3-6 en 6-7 (5).

"Het doet pijn en daardoor ben ik soms ook een beetje duizelig. Het beperkt me enorm in mijn spel. De nederlaag accepteerde ik eigenlijk direct, zelfs al voor de wedstrijd klaar was. Dat komt vooral doordat ik een beetje heb geleden."

Het was te zien dat Nadal niet op de top van zijn kunnen speelde, want de kersverse nummer drie van de wereld werd in de eerste set liefst drie keer gebroken. In het tweede bedrijf sloeg Nadal op 4-5 weliswaar nog een matchpoint weg en bleef hij overeind, maar in de tiebreak maakte Fritz alsnog het verschil.

'Ik wilde het perfect afsluiten'

Nadal zag zo een wrang einde komen aan zijn geweldige zegereeks. De Spanjaard was voor zijn partij tegen Fritz nog zonder nederlaag in 2022 en won dit jaar al de ATP-toernooien in Melbourne en Acapulco en de Australian Open. In zijn halve finale tegen Carlos Alcaraz boekte Nadal zijn twintigste zege op rij.

"Eerlijk gezegd wilde ik het perfect afsluiten voor het gravelseizoen van start gaat", zei Nadal. "Dat zou echt heel, heel erg mooi zijn geweest. Ik ben een beetje terneergeslagen omdat ik niet in staat was om competitief te zijn. Dat komt vaker voor. Maar dat het net in de finale gebeurt, is wel heel wrang."

Nadal begint volgende maand op het Masters-toernooi in Monte Carlo aan zijn gravelseizoen. De 21-voudig Grand Slam-winnaar hoopt in mei opnieuw te pieken op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat hij in zijn carrière al dertien keer won.