Botic van de Zandschulp is vijf plekken gestegen op de maandag verschenen ATP-ranglijst. De Nederlandse tennisser mag zich nu de nummer 42 van de wereld noemen, zijn hoogste positie ooit. Tallon Griekspoor leverde drie plekken in.

De 26-jarige Van de Zandschulp pakte veel rankingpunten door op het Masters-toernooi van Indian Wells de derde ronde te bereiken. De Veenendaler stuntte op het Amerikaanse hardcourt tegen de Canadese wereldtopper Félix Auger-Aliassime, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in de Serviër Miomir Kecmanović.

Het was pas de tweede keer dat Van de Zandschulp meedeed aan het Masters-toernooi in Indian Wells. Vorig jaar werd de kopman van het Nederlandse tennis in de eerste ronde uitgeschakeld.

Van de Zandschulp zit al weken in een stijgende lijn wat betreft zijn positie op de wereldranglijst. Hij begon het jaar als nummer 57 van de wereld. Een jaar geleden was Van de Zandschulp nog de mondiale nummer 151.

Griekspoor zakt, Djokovic weer nummer één

Zijn Davis Cup-teamgenoot Griekspoor slaagde er niet in om verder te stijgen op de ATP-ranglijst. De Nieuw-Venneper, die in Indian Wells in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey, zakt drie posities en is nu de nummer 57 van de wereld.

In de top van de wereldranglijst is ook het een en ander veranderd. Daniil Medvedev raakte zijn nummer één-positie na enkele weken weer kwijt aan Novak Djokovic. De Rus daalt een plekje vanwege zijn uitschakeling in de derde ronde van Indian Wells.

Rafael Nadal had aan het bereiken van de finale op het Amerikaanse hardcourt genoeg om Alexander Zverev van de derde plek te stoten. De Spanjaard verloor in de finale wel van de Amerikaan Taylor Fritz, die door zijn eerste Masters-titel twaalf plekken wint en nu de nummer acht van de wereld is.

Bij de vrouwen voert de Australische Ashleigh Barty nog altijd de wereldranglijst aan. Arantxa Rus daalt zes plekken naar de 75e positie.