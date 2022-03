Taylor Fritz heeft zondag (lokale tijd) de mooiste overwinning uit zijn loopbaan geboekt door Rafael Nadal in de finale van het Masters-toernooi in Indian Wells te verslaan. De Amerikaan maakte op eigen bodem in twee sets een einde aan de ongeslagen status van de Spanjaard in 2022. Bij de vrouwen ging de titel naar Iga Swiatek.

De 35-jarige Nadal moest in een partij van twee uur zijn eerste nederlaag van het jaar incasseren: 6-3 en 7-6 (5). De Spanjaard werd vier keer gebroken en benutte zelf slechts twee breakpoints. Op 4-5 in de tweede set wist Nadal nog wel een matchpoint weg te slaan, maar in de tiebreak maakte Fritz het alsnog af.

Zo kwam er na twintig achtereenvolgende overwinningen verrassend een einde aan de zegereeks van Nadal in 2022. De 21-voudig Grand Slam-winnaar won dit jaar al het ATP 250-toernooi in Melbourne, de Australian Open en het ATP 500-toernooi in Acapulco. Fritz bezorgde hem zijn eerste nederlaag sinds augustus 2021.

De nederlaag van Nadal betekent ook dat Novak Djokovic nog altijd recordhouder is als het gaat om het aantal Masters-titels. 'Rafa' had 'The Djoker' kunnen evenaren door voor de 37e keer een van de ATP 1000-toernooien te winnen. Het is de tweede keer dat Nadal de finale van Indian Wells verliest. Hij won het toernooi in 2007, 2009 en 2013.

De 24-jarige Fritz won in Indian Wells zijn eerste Masters-toernooi en pas de tweede ATP-titel uit zijn loopbaan. De kersverse nummer acht van de wereld, die in de aanloop naar de finale met een enkelblessure kampte en overwoog zich af te melden, schreef in 2019 al het grastoernooi in Eastbourne op zijn naam.

Fritz is pas de eerste Amerikaan sinds 2001 die het toernooi van Indian Wells wint in het mannenenkelspel. Hij treedt in de voetsporen van André Agassi.

Taylor Fritz maakte een einde aan de fraaie zegereeks van Rafael Nadal. Taylor Fritz maakte een einde aan de fraaie zegereeks van Rafael Nadal. Foto: Getty Images

Swiatek verovert tweede titel van 2022

In het vrouwenenkelspel ging de titel naar Swiatek. De twintigjarige Poolse gunde de Griekse Maria Sakkari slechts vijf games: 6-4 en 6-1. Swiatek won onlangs ook al het WTA-toernooi in Doha en boekte haar elfde overwinning op rij.

Beide tennissters begonnen matig aan de finale, want zes van de eerste zeven games eindigden in een break. Sakkari verloor de eerste set door op 4-5 voor de vierde keer haar servicegame te verliezen. In het tweede bedrijf pakte de Griekse nog maar één game, waarna Swiatek overtuigend uitliep naar de zege.

Met haar titel in Indian Wells liet Swiatek nog maar eens zien in topvorm te steken. De huidige nummer twee van de wereld, die de vijfde WTA-titel in haar loopbaan veroverde, hoopt in mei voor de tweede keer Roland Garros te winnen.

Sakkari blijft door haar nederlaag op één WTA-titel steken. De huidige nummer drie van de wereld won in 2019 een WTA 250-toernooi in het Marokkaanse Rabat.