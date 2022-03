Rafael Nadal heeft zaterdag (lokale tijd) door zijn twintigste achtereenvolgende overwinning de finale van het Masters-toernooi in Indian Wells bereikt. De Spanjaard knokte zich langs zijn talentvolle landgenoot Carlos Alcaraz en treft zondag Taylor Fritz in de jacht op zijn vierde titel van 2022.

De 35-jarige Nadal had meer dan drie uur nodig om zijn plek in de finale af te dwingen: 6-4, 4-6 en 6-3. De pas achttienjarige Alcaraz, die geldt als een van de grootste tennistalenten van het moment en als potentiële opvolger van Nadal wordt gezien, gaf in de eerste set een break voorsprong uit handen.

In het derde bedrijf maakte 'Rafa' het verschil met een break op 4-3, waarna hij het spectaculaire duel in de hevige wind met een lovegame besliste. Alcaraz was de jongste halvefinalist op Indian Wells sinds André Agassi, die in 1988 zeventien jaar was toen hij de laatste vier op het Amerikaanse hardcourt bereikte.

Door zijn zwaarbevochten overwinning is Nadal dit jaar nog altijd zonder nederlaag. De huidige nummer vier van de wereld schreef dit jaar het ATP 250-toernooi in Melbourne, het ATP 500-toernooi in Acapulco en de Australian Open op zijn naam. Hij stijgt maandag ongeacht het verloop van de finale naar de derde plek op de wereldranglijst.

Rafael Nadal met rechts zijn potentiële opvolger, toptalent Carlos Alcaraz. Foto: Getty Images

Nadal kan recordaantal Masters-titels Djokovic evenaren

Nadal kan zondag in Indian Wells de 92e ATP-titel in zijn carrière veroveren. De Spanjaard won het Masters-toernooi al in 2007, 2009 en 2013. In 2011 dolf Nadal in de finale het onderspit tegen Novak Djokovic.

Dit keer wacht Nadal in de eindstrijd een krachtmeting met Fritz. De 24-jarige Amerikaan was in zijn halve finale in twee sets te sterk voor de Rus Andrey Rublev: 7-5 en 6-4. Fritz is de nummer twintig van de wereld. Hij won in zijn loopbaan tot dusver alleen het grastoernooi in Eastbourne in 2019.

Mocht Nadal er ook in slagen om Fritz te verslaan en daarmee zijn 21e overwinning op rij te boeken, dan evenaart hij het aantal Masters-titels van Novak Djokovic. De Serviër staat op een record van 37 eindzeges op de ATP 1000-toernooien.