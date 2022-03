Paula Badosa is zaterdagavond (lokale tijd) uitgeschakeld in de halve finales van het Masters-toernooi van Indian Wells. De titelverdedigster verloor in drie sets van Maria Sakkari, die zondag in de finale Iga Swiatek treft.

De 24-jarige Badosa begon nog sterk aan haar partij tegen Sakkari door de Griekse direct te breken. Vervolgens ging het helemaal mis voor de Spaanse nummer zeven van de wereld. Ze leverde twee keer haar service in en verloor de eerste set met 2-6.

Badosa herpakte zich vervolgens in de tweede set, die ze met 6-4 won. In de derde en beslissende set ging ze echter alsnog kansloos ten onder: Sakkari liep in slechts 31 minuten tijd uit naar 1-6 en bereikte voor het eerst in haar carrière de finale van een groot tennistoernooi.

Badosa had de eerste speelster sinds 1991 kunnen worden die twee keer op rij de titel in Indian Wells pakte. Legende Martina Navrátilová was 31 jaar geleden de laatste die dat lukte.

Voor Sakkari is de plaats in de eindstrijd een flinke opsteker. In januari bleef de nummer zes van de wereld op de Australian Open steken op een plek in de vierde ronde. Vorig jaar haalde ze de halve finales op Roland Garros en de US Open.

Iga Swiatek balt een vuist na haar zege op Simona Halep. Iga Swiatek balt een vuist na haar zege op Simona Halep. Foto: AFP

Ontketende Swiatek te sterk voor Halep

In de finale neemt Sakkari het zondag op tegen Swiatek. De Poolse was in twee sets te sterk voor tweevoudig Grand Slam-winnares Simona Halep: 7-6 (6) en 6-4.

Door de overwinning klimt Swiatek in elk geval naar de derde plaats op de wereldranglijst, de hoogste notering ooit in haar loopbaan. In de finale van het prestigieuze tennistoernooi in Indian Wells vechten Sakkari en Swiatek ook om de tweede plaats op de WTA-ranking]. Ashleigh Barty blijft sowieso de nummer één van de wereld.

De twintigjarige Swiatek is sterk begonnen aan het seizoen. De Poolse won vorige maand het WTA-toernooi in Doha, nadat ze in januari de halve finales van de Australian Open had bereikt. Ze heeft al tien partijen op rij gewonnen.

Als winnares van de editie in 2020 begint Swiatek eind mei als een van de favorieten aan Roland Garros, wat het eerstvolgende Grand Slam-toernooi op de tenniskalender is. Het graveltoernooi in Parijs wordt van 22 mei tot en met 5 juni gespeeld.