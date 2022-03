Nick Kyrgios heeft zich donderdag tijdens en na zijn kwartfinaleduel met Rafael Nadal op het Masters-toernooi van Indian Wells (6-7 (0), 7-5 en 4-6) weer eens van zijn slechtste kant laten zien. De Australiër gooide direct na afloop met zijn racket en raakte bijna een ballenjongen, die net op tijd kon wegduiken.

Kyrgios had Nadal net gefeliciteerd met de overwinning en de umpire een hand geschud, toen hij zijn frustraties botvierde op zijn racket. Het 'enfant terrible' gooide zijn racket hard op de grond, maar vloog door een bounce hard door de lucht. De ballenjongen was alert en dook net op tijd weg, waardoor erger werd voorkomen.

Na de partij kreeg de 26-jarige Kyrgios op de persconferentie vragen over het incident, maar daar was hij niet van gediend. "Wat wil je dat ik hierover ga zeggen, naast dat het natuurlijk niet mijn intentie was om de ballenjongen te raken? Gooide ik het racket in zijn buurt? Nee, het was een zeer onfortuinlijke bounce."

"Als ik het racket nog een miljoen keer zou gooien, gaat het echt anders", vervolgde Kyrgios. "Zulke dingen gebeuren soms. Wat wil je dat ik nog meer zeg? Is dat waar je het over wil hebben na een wedstrijd van drie uur tegen Rafael Nadal? Ik heb hem niet geraakt en het was per ongeluk. Gelukkig is de ballenjongen oké."

Overigens was Kyrgios even later alsnog bij zinnen gekomen. Hij zocht via sociale media contact met de ballenjongen en bood hem zijn excuses aan. Kyrgios beloofde hem daarnaast een racket te geven als goedmakertje.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien dat het racket van Nick Kyrgios de ballenjongen op een haar na mist.

Nadal wil Kyrgios niet direct veroordelen

Nadal wilde zich na afloop niet stevig uitspreken over de actie van Kyrgios. "Ik ben fan van zijn karakter, maar dat wordt anders als hij over grenzen gaat. Het probleem is: als je spelers toestaat bepaalde dingen te doen, hoe weet je dan waar de grens wordt getrokken? De ATP zou hiernaar moeten kijken en een besluit nemen."

Het was niet de enige keer dat Kyrgios zich misdroeg rondom zijn wedstrijd tegen Nadal. De kersverse Australian Open-winnaar in het dubbelspel kreeg in de eerste set bij een 0-6-achterstand in de tiebreak een point penalty omdat hij iets schreeuwde, waardoor Nadal de set won zonder daadwerkelijk een setpoint te spelen.

In de derde set besloot Kyrgios een toeschouwer aan te spreken, omdat die aan het praten was terwijl hij wilde serveren. "Speel jij nu? Ben jij goed in tennis? Precies, dus waarom praat je? Vertel ik Ben Stiller hoe hij moet acteren? Nee", zei de Australiër, toen hij naar de op de tribune aanwezige Stiller wees.

Kyrgios heeft het imago van 'enfant terrible' al langer aan zich kleven. De spectaculaire tennisser, die zich ondanks zijn potentieel nooit in de absolute wereldtop wist te vestigen, kreeg in 2019 nog een voorwaardelijke schorsing van zestien weken voor een woede-uitbarsting in Cincinnati.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een tennisser in opspraak komt na het gooien met een racket. Alexander Zverev werd onlangs gediskwalificeerd op het ATP-toernooi in Acapulco nadat hij zijn racket stuksloeg op de stoel van de umpire.