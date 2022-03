Rafael Nadal heeft donderdag (lokale tijd) ten koste van Nick Kyrgios de halve finales van het Masters-toernooi in Indian Wells bereikt. De 35-jarige Spanjaard, nog altijd zonder nederlaag in 2022, had drie sets nodig om de geïrriteerde Australiër te verslaan.

Na een partij van 2 uur en 48 minuten besliste Nadal de wedstrijd op het Amerikaanse hardcourt met een smash: 7-6 (0), 5-7 en 6-4. De 26-jarige Kyrgios was in het eerste bedrijf nog twee punten verwijderd van setwinst. Hij verweerde zich sowieso kranig tegen Nadal, maar viel ook weer negatief op door zijn gedrag op de baan.

In de eerste set bij een 0-6-achterstand in de tiebreak kreeg Kyrgios van de umpire een point penalty, omdat hij iets richting het publiek schreeuwde. Daarmee was de set direct ten einde. Het 'enfant terrible' gooide meermaals met zijn racket en zocht in de derde set de confrontatie met een fan die aan het praten was.

De 35-jarige Nadal boekte ondertussen zijn negentiende achtereenvolgende overwinning. De 21-voudig Grand Slam-winnaar won dit jaar al het ATP 250-toernooi in Melbourne, de Australian Open en het ATP 500-toernooi in Acapulco. De laatste nederlaag van Nadal op de ATP Tour dateert van augustus 2021.

Nick Kyrgios gooide weer met zijn racket en kreeg een point penalty tegen Rafael Nadal, die daardoor de eerste set won. Foto: Getty Images

Nadal kan Indian Wells voor vierde keer winnen

In de halve finales van Indian Wells wacht Nadal een krachtmeting met toptalent Carlos Alcaraz, die de Brit Cameron Norrie met 6-4 en 6-3 versloeg. De achttienjarige Spanjaard wordt gezien als een potentiële opvolger van Nadal.

Als Nadal ook Alcaraz verslaat en de finale bereikt, stijgt de Spanjaard maandag hoe dan ook naar de derde plek op de wereldranglijst. De huidige nummer vier won het Masters-toernooi van Indian Wells al in 2007, 2009 en 2013. In 2011 verloor Nadal de finale van Novak Djokovic.

Het affiche in de andere halve finale is nog niet bekend. Andrey Rublev neemt het in de kwartfinales op tegen Grigor Dimitrov en Taylor Fritz wacht een duel met Miomir Kecmanovic, in de derde ronde nog te sterk voor Botic van de Zandschulp.