Simona Halep heeft zich woensdagavond (lokale tijd) op overtuigende wijze voor de halve finales van het sterk bezette toernooi in Indian Wells geplaatst. De Roemeense won met speels gemak van de Kroatische Petra Martic.

De dertigjarige Halep had slechts 55 minuten nodig om de zege veilig te stellen: 6-1 en 6-1. De voormalige nummer één van de wereld won veel punten op haar eerste service, werd geen enkele keer gebroken en gunde Martic in de hele partij slechts 21 punten.

Het is de derde keer en voor het eerst sinds 2018 dat Halep zich halvefinalist op Indian Wells mag noemen. In 2019 en 2021 werd ze respectievelijk in de vierde en derde ronde uitgeschakeld. Halep schreef het Amerikaanse hardcourttoernooi in 2015 op haar naam.

"Dit was denk ik mijn beste wedstrijd van dit jaar", zei een tevreden Halep. "Ik voelde me supergoed en vol vertrouwen. Ik deed alles wat ik moest doen. Dit geeft me het vertrouwen dat ik nog steeds op dit niveau kan presteren in een voor mij zwaar jaar."

Halep schreef Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019) op haar naam en haalde in totaal vijf keer de finale van een Grand Slam-toernooi, maar die topvorm laat ze nog maar zelden zien. Ze won begin dit jaar wel het WTA-toernooi in Melbourne, maar is inmiddels afgezakt naar de 26e positie op de wereldranglijst.

Op Indian Wells neemt Halep het voor een plek in de finale op tegen de mondiale nummer vier Iga Swiatek. De Poolse Roland Garros-winnares van 2020 maakte korte metten met de Amerikaanse Madison Keys: 6-1 en 6-0.