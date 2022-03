Rafael Nadal heeft zich donderdagavond (Nederlandse tijd) met de nodige moeite voor de kwartfinales van het Masters-toernooi in Indian Wells geplaatst. De Spanjaard rekende in een partij met twee tiebreaks af met Reilly Opelka.

De 35-jarige Nadal had 2 uur en 13 minuten nodig om zijn Amerikaanse tegenstander op het hardcourttoernooi te kloppen: 7-6 (3) en 7-6 (5).

In de eerste set ging alles met de opslag mee, tot Opelka bij een stand van 4-3 in de tiebreak twee keer zijn service verloor. In het tweede bedrijf braken beide heren elkaar één keer, waarna Nadal bij zijn derde matchpoint in de tiebreak de partij naar zich toetrok.

Het was niet voor het eerst dat Nadal dit toernooi tot het uiterste moest gaan voor de winst. In de tweede ronde vocht hij zich vanuit een verslagen positie terug tegen thuisspeler Sebastian Korda. In de derde ronde rekende hij af met de Brit Daniel Evans.

Door zijn zege blijft Nadal foutloos in het nog prille seizoen. De 21-voudig Grand Slam-winnaar won dit seizoen tot dusver alle toernooien waaraan hij meedeed: het ATP 250-toernooi in Melbourne, de Australian Open en het ATP 500-toernooi in Acapulco.

In de kwartfinales neemt Nadal het op tegen Nick Kyrgios. De Griek hoefde niet in actie te komen om zich te verzekeren van een plek bij de laatste acht. Zijn tegenstander Jannik Sinner moest zich afmelden vanwege ziekte.