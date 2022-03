Marathonpartijen op Wimbledon en Roland Garros zijn verleden tijd. De organisaties achter de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open hebben woensdag gezamenlijk besloten om een supertiebreak in te voeren in de beslissende set.

Het besluit betekent dat er een supertiebreak volgt als in de beslissende set de stand 6-6 is. De speler die vervolgens als eerste tien punten verovert en minstens twee punten meer dan zijn of haar tegenstander heeft, wint de partij. Het nieuwe systeem is een experiment. Aan het einde van het seizoen wordt de regelwijziging opnieuw beoordeeld.

Tot op heden golden er bij de vier Grand Slam-toernooien verschillende regels voor de slotset. Bij de US Open volgde al jaren een reguliere tiebreak tot zeven punten bij een stand van 6-6. In 2019 ging ook de Australian Open over tot dit format, al gold in Melbourne een supertiebreak tot tien punten.

In datzelfde jaar ging ook Wimbledon overstag, al volgde in Londen pas een normale tiebreak tot zeven punten als de stand 12-12 was in de beslissende set. Alleen op Roland Garros werd er net zo lang doorgespeeld tot er een verschil van twee games was.

"Na uitgebreid overleg met de WTA, ATP, ITF en tennisgemeenschap is de beslissing van de Grand Slam Board gebaseerd op de sterke wens om meer consistentie in de spelregels van de Grand Slams te krijgen en de ervaring voor de spelers en fans gelijk te trekken", aldus de vier toernooiorganisaties in een gezamenlijk statement.

John Isner won in 2010 op Wimbledon de langste partij op een Grand Slam-toernooi ooit. Foto: Getty Images

Langste partij ooit duurde elf uur en vijf minuten

In de tennissport klonk al langer de roep om een supertiebreak bij alle Grand Slams, zodat de marathonpartijen definitief tot het verleden behoren. Dit om te voorkomen dat spelers en fans urenlang op en rondom de tennisbaan staan.

Het record van de langste partij aller tijden staat op naam van John Isner en Nicolas Mahut. In 2010 stonden zij op Wimbledon maar liefst elf uur en vijf minuten op de baan. Isner won de slotset met 70-68.

Drie jaar geleden zorgden Kevin Anderson en Isner voor de op drie na langste partij aller tijden. Zij stonden 6 uur en 36 minuten op Wimbledon Park. Anderson trok aan het langste eind: 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 en 26-24. Het was voor Wimbledon reden om het jaar daarop de supertiebreak in te voeren.

Het eerstvolgende Grand Slam-toernooi is Roland Garros, dat van 22 mei tot 5 juni gehouden wordt in Parijs. Wimbledon (27 juni-10 juli) en de US Open (29 augustus-11 september) volgen. Rafael Nadal won vorige maand de Australian Open, waardoor hij met 21 Grand Slam-titels alleen recordhouder werd.