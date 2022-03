Paula Badosa heeft zich woensdag verzekerd van een plek in de kwartfinales op het prestigieuze toernooi van Indian Wells. De titelhoudster was met 6-4 en 6-4 te sterk voor de Canadese Leylah Fernandez, de nummer 21 van de wereld.

Badosa is nu al negen duels op rij ongeslagen in Californië. De 24-jarige Spaanse kan de eerste speelster sinds 1991 worden die twee keer op rij de titel pakt in Indian Wells. Legende Martina Navrátilová was 31 jaar geleden de laatste die dat lukte.

Vorig jaar werd Indian Wells vanwege het coronavirus pas in oktober gespeeld. Badosa was toen in een zenuwslopende finale te sterk voor tweevoudig Grand Slam-winnares Victoria Azarenka uit Belarus.

Mocht Badosa opnieuw de titel pakken op 'het vijfde Grand Slam-toernooi', dan stijgt ze maandag bovendien van de zevende naar de tweede plek op de wereldranglijst.

Ook Maria Sakkari en Iga Swiatek, die beiden eveneens doordrongen tot de laatste acht, kunnen de tweede plek op de lijst overnemen van de Tsjechische Barbora Krejcíková. Nummer één van de wereld Ashleigh Barty is er niet bij op Indian Wells.

Andrey Rublev staat in de kwartfinales. Foto: Pro Shots

Rublev naar achtste finales bij mannen

In het mannentoernooi bereikte Andrey Rublev de achtste finales. De als zevende geplaatste Rus rekende zonder een set in te leveren af met de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-3, 6-4.

In de volgende ronde treft hij Hubert Hurkacz, de nummer elf van de plaatsingslijst. De Pool was eveneens te sterk voor een Amerikaan: Steve Johnson werd met 7-6 (7) en 6-3 opzijgezet.

Met Daniil Medvedev, Alexander Zverev en Stéfanos Tsitsipás is een aantal topspelers al uitgeschakeld in Indian Wells. Bovendien is Novak Djokovic er niet bij, omdat hij als ongevaccineerde de Verenigde Staten niet in mag.

Ook zijn er geen Nederlanders meer over. Nadat Tallon Griekspoor al was uitgeschakeld, strandde dinsdag ook Botic van de Zandschulp. Hij verloor in de derde ronde van de Serviër Miomir Kecmanovic.