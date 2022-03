Botic van de Zandschulp is er dinsdagavond niet in geslaagd de achtste finales van het Masters-toernooi in Indian Wells te bereiken. De Nederlander moest op het Amerikaanse hardcourt zijn meerdere erkennen in de Serviër Miomir Kecmanović.

De 26-jarige Van de Zandschulp trok in een partij van een uur en 41 minuten aan het kortste eind: 6-7 (3) en 5-7. De 22-jarige Kecmanović is de nummer 61 van de wereld en staat veertien plekken lager dan de Nederlander, die zich in de tweede set moest laten behandelen aan zijn voet.

Het was de tweede keer dat Van de Zandschulp meedeed aan Indian Wells. De kopman van het Nederlandse tennis haalde vorig jaar als qualifier het hoofdschema van het prestigieuze toernooi in de Verenigde Staten, maar strandde toen in de eerste ronde tegen de Amerikaan Marcos Giron.

Van de Zandschulp zorgde dit jaar in de tweede ronde nog voor een stunt door de Canadese wereldtopper Félix Auger-Aliassime (ATP-9) uit te schakelen. In de eerste ronde was hij al te sterk voor de Amerikaanse qualifier Tennys Sandgren.

Ook Tallon Griekspoor deed mee aan het sterk bezette toernooi in Indian Wells, maar hij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Sam Querrey. Kecmanović wacht in de achtste finales een krachtmeting met Matteo Berrettini, de mondiale nummer zes.

Van de Zandschulp liet zich behandelen aan voet

In de eerste set waren Van de Zandschulp en Kecmanović al zeer aan elkaar gewaagd. De Nederlander kwam in de beslissende tiebreak echter op achterstand, waarna hij zijn hoofd wat liet hangen en op zichzelf mopperde. Kecmanović profiteerde en won de tiebreak door vier punten achter elkaar te pakken.

Er leek meer te spelen bij Van de Zandschulp, want hij vroeg bij 1-1 in de tweede set een medische time-out aan. De Veenendaler liet zich enkele minuten behandelen aan zijn rechtervoet en kon verder, maar het fysieke ongemak leek hem wel te hinderen.

Direct na de medische behandeling verloor Van de Zandschulp op 1-1 voor het eerst zijn servicegame, maar hij knokte zich op 3-4 tóch weer terug. Met een fraaie forehandwinner op de lijn benutte hij een van zijn twee breakpoints.

Het bleek uitstel van executie. Van de Zandschulp werd op 5-5 opnieuw gebroken na een snelle achterstand in zijn servicegame en zag Kecmanović de wedstrijd daarna met een lovegame beslissen.