Rafael Nadal leeft mee met Naomi Osaka. De viervoudig Grand Slam-winnares barstte zaterdag tijdens haar partij in Indian Wells in huilen uit nadat ze vanaf de tribunes werd uitgescholden.

Een toeschouwer riep "Naomi, you suck" toen Osaka de derde game van haar partij tegen de Russische Veronika Kudermetova verloor. Bij de kantwissel moest de Japanse tennisster huilen. Ze verloor de wedstrijd kansloos (0-6, 4-6) en sprak na afloop het publiek zeer geëmotioneerd toe.

"Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd", zei Nadal maandagavond na zijn zege op Daniel Evans over het incident. "Het had nooit mogen gebeuren en ik leef met haar mee. Maar in de echte wereld gebeurt dit."

"We hebben een geweldig leven als tennisspelers en verdienen ons geld met tennis. En zelfs als het verschrikkelijk is om uitgescholden te worden, moet je daarop voorbereid zijn. We moeten weerstand bieden tegen dit soort problemen die kunnen optreden als je onder de mensen bent."

'Ik hoop dat ze hier goed van herstelt'

Nadal hoopt dat Osaka niet te lang zit met het incident. De best verdienende sportvrouw ter wereld kampte tijdens haar carrière met mentale problemen. "We vinden het ook heel leuk als de mensen ons steunen. Als zoiets als bij Naomi gebeurt, moeten we dat accepteren en doorgaan."

"Ik begrijp dat Naomi veel last heeft gehad van haar mentale problemen. Dus het enige wat ik haar kan wensen, is dat ze hier goed van herstelt. Maar niets is perfect in het leven. We moeten voorbereid zijn op tegenslagen."

In tegenstelling tot Osaka is Nadal nog wel actief op het Masters-toernooi van Indian Wells, dat na de vier Grand Slams als het belangrijkste tennistoernooi van het jaar wordt beschouwd. De 21-voudig Grand Slam-winnaar neemt het woensdag in de achtste finales op tegen de Amerikaan Reilly Opelka.