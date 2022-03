Daniil Medvedev baalt ervan dat hij zijn leidende positie op de wereldranglijst alweer kwijt is. De Rus verloor maandag verrassend van Gaël Monfils op het Masters-toernooi van Indian Wells en moet Novak Djokovic vanaf volgende week weer voor laten gaan.

Medvedev had in de Verenigde Staten minimaal de halve finales moeten halen om zijn status als nummer één van de wereld te behouden, maar hij ging in de derde ronde met 6-4, 3-6, 1-6 onderuit.

"Ik zeg altijd dat het heel lastig is om me te verslaan als ik op mijn best speel. Maar dat is juist het moeilijkste onderdeel van tennis, om dat niveau keer op keer te halen", zei de 26-jarige Medvedev na zijn nederlaag.

"Dat is waarom de 'Grote Drie' (Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer, red.) zo ongelooflijk zijn. In welke omstandigheden ze ook spelen, ze winnen veel toernooien of bizarre partijen. Ik moet me wat dat betreft zien te verbeteren."

Daniil Medvedev feliciteert Gaël Monfils met zijn overwinning. Daniil Medvedev feliciteert Gaël Monfils met zijn overwinning. Foto: Pro Shots

Monfils geniet van zijn overwinning

Medvedev had de nummer één-positie pas sinds 28 februari in handen en speelde zijn eerste toernooi met die status. Djokovic is nu zonder te spelen weer terug aan kop. Dat is mede te danken aan het goede spel van Monfils, die genoot van zijn zege op Medvedev.

"Ik speelde geweldig. Ik wist dat ik goed in vorm was en het is altijd speciaal om de nummer één van de wereld te verslaan", zei de ervaren Fransman. "Ik bewoog goed, raakte de bal heel goed en ben vol vertrouwen. Ik hoop dat ik in de flow kan blijven."

Djokovic mag wegens zijn ongevaccineerde status de Verenigde Staten niet in en ontbreekt in Indian Wells, net als bij het komende toernooi in Miami. Vanaf 10 april speelt de Serviër in Monte Carlo pas zijn tweede toernooi van 2022.