Daniil Medvedev is vanaf volgende week maandag de leidende positie op de wereldranglijst kwijt aan Novak Djokovic. De Rus verloor op het Masters-toernooi in Indian Wells in de zestiende finales van de Fransman Gael Monfils.

De 26-jarige Medvedev moest minimaal de kwartfinales van het Amerikaanse hardcourtoernooi bereiken om de leidende positie op de wereldranglijst te behouden. Hij ging na een partij van 2 uur en 7 minuten onderuit.

Medvedev begon de partij goed in de openingsset (6-4), maar na een 3-6-nederlaag in de tweede set ging het in de derde set mis. Monflis overklaste de zichtbaar gefrustreerde Medvedev, die er geen moment meer aan te pas kwam: 1-6.

Het was de tweede keer dat Medvedev in actie kwam op Indian Wells. De nummer één van de plaatsingslijst had in de eerste ronde een bye. In de tweede ronde rekende hij simpel af met de Tsjech Tomas Machác.

Gael Monfils was zichtbaar vermoeid, maar hield stand tegen Daniil Medvedev. Foto: AP

Djokovic zonder te spelen weer nummer één

Medvedev speelde in de Verenigde Staten zijn eerste toernooi met de status van nummer één van de wereld. De US Open-winnaar van vorig jaar voerde sinds 28 februari de wereldranglijst aan. Hij nam de nummer één-positie over van Djokovic.

Medvedev wist voor aanvang van het toernooi in de Verenigde Staten al dat hij de punten kwijt zou raken van zijn eindzege van een jaar geleden op het ATP-toernooi van Marseille. De punten worden 52 weken na toekenning geschrapt.

Djokovic moest zich vanwege zijn ongevaccineerde status afmelden voor Indian Wells. De Serviër zal ook in Miami (21 maart-3 april) niet meedoen en speelt vanaf 10 april in Monte Carlo pas zijn tweede ATP-toernooi van het jaar.

Iedere maandag wordt de wereldranglijst bijgewerkt, dus over een week zal Djokovic zijn Russische concurrent definitief onttronen. Djokovic is de speler met in totaal 361 weken aan de leiding al de succesvolste tennisser in de Open Era.