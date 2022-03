Rafael Nadal heeft zich maandag ten koste van Daniel Evans geplaatst voor de vierde ronde van het Masters-toernooi in Indian Wells. De Spanjaard rekende in twee sets af met Evans en is daardoor nog altijd ongeslagen in 2022. Stéfanos Tsitsipás ging verrassend onderuit.

De 35-jarige Nadal had 1 uur en 31 minuten nodig om Evans te kloppen: 7-5 en 6-3. Na een zwaarbevochten winst van de eerste set kwam de Spanjaard nauwelijks meer in de problemen. Hij kwam al snel op een 3-0-voorsprong en bij het eerste matchpoint was het raak.

Het was de tweede keer dat Nadal in actie kwam in Indian Wells. De nummer vier van de wereld had in de eerste ronde een bye. In de tweede ronde kwam hij na een 2-5-achterstand in de derde set met de schrik vrij tegen de Amerikaan Sebastian Korda.

Door zijn zege blijft Nadal foutloos in het nog prille seizoen. De 21-voudig Grand Slam-winnaar won dit seizoen tot dusver alle toernooien waaraan hij meedeed: het ATP 250-toernooi in Melbourne, de Australian Open en het ATP 500-toernooi in Acapulco.

In de achtste finales neemt Nadal het op tegen de Amerikaan Reilly Opelka. Ook Botic van de Zandschulp zit nog in het toernooi. Hij speelt dinsdag in de derde ronde tegen de Serviër Miomir Kecmanovic.

Stéfanos Tsitsipás moest zijn meerdere erkennen in Jenson Brooksby. Foto: Pro Shots

Brooksby is Tsitsipás de baas

De 23-jarige Tsitsipás ging verrassend onderuit. De nummer vijf van de plaatsingslijst bleek in de derde ronde niet opgewassen tegen de Amerikaan Jenson Brooksby, die hem met 6-1, 3-6 en 2-6 de baas was.

Tsitsipás is niet de eerste speler van naam die vroeg verliest in Indian Wells. In de tweede ronde werd Alexander Zverev al uitgeschakeld en eerder op maandag ging Daniil Medvedev verrassend onderuit tegen de Fransman Gaël Monfils.

De nummer één van de plaatsingslijst verloor in drie sets en raakt door de vroege uitschakeling volgende week maandag zijn leidende positie op de wereldranglijst kwijt.