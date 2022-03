Tennisster Arianne Hartono is door captain Elise Tamaëla geselecteerd voor de ontmoeting van Nederland met Spanje van volgende maand in de Billie Jean King Cup. De Nederlandse met Indonesische roots kan haar eerste wedstrijd spelen in het landentoernooi.

De 25-jarige Hartono, die jarenlang in de Verenigde Staten collegetennis speelde, maakte in september 2021 haar WTA-debuut en plaatste zich dit jaar op de Australian Open voor het eerst voor het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. In de eerste ronde moest ze na drie sets het hoofd buigen voor Amanda Anisimova.

De nieuwe Billie Jean King Cup-captain Tamaëla, die Paul Haarhuis is opgevolgd, gaf begin dit jaar in gesprek met NU.nl al aan dat Hartono een goede kans maakt op een plek in de selectie voor het treffen met Spanje in Den Bosch. Door haar debuut ontbreken onder anderen Richèl Hogenkamp en Indy de Vroome in het team.

De Nederlandse ploeg bestaat naast Hartono (WTA-147) uit Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove (WTA-136) en Demi Schuurs. De 31-jarige Rus is als nummer 69 van de wereld de hoogstgeplaatste speelster in het enkelspel. Schuurs is de nummer zestien van de wereld in het dubbelspel.

Arianne Hartono maakt haar debuut in de selectie voor de Billie Jean King Cup. Arianne Hartono maakt haar debuut in de selectie voor de Billie Jean King Cup. Foto: Jeroen Tibbe

Tamaëla beducht voor 'sterk team' Spanje

Het is voor het eerst dat het Nederlandse team in actie komt sinds Kiki Bertens een punt achter haar loopbaan zette. Met de voormalige nummer vier van de wereld won het team in april 2021 van China, waardoor er een plek in de qualifiers van de Billie Jean King Cup (voorheen Fed Cup) werd veiliggesteld.

Tamaëla verwacht dat Nederland een zware kluif heeft aan Spanje, dat met Paula Badosa en Garbiñe Muguruza twee toptienspeelsters in de gelederen heeft. "Ook als zij niet meekomen, heeft Spanje een erg sterk team. Maar wij hebben het voordeel dat we voor eigen publiek mogen spelen."

Nederland en Spanje treffen elkaar op 15 en 16 april op gravel in de Maaspoort in Den Bosch. De ontmoeting begint op vrijdag met twee enkelpartijen. Zaterdag is dat ook het geval. Als er dan nog geen beslissing is, volgt er een dubbelpartij. De winnaar plaatst zich voor de Billie Jean King Cup Finals en de verliezer wacht een duel in de play-offs voor een plek in de qualifiers in 2023.

De Nederlandse mannen kwamen onlangs ook in actie in de Davis Cup. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Wesley Koolhof, Matwé Middelkoop en Robin Haase waren een maatje te groot voor de B-formatie van Canada: 4-0.