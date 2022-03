Botic van de Zandschulp heeft zich in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) knap voor de derde ronde van het Masters-toernooi in Indian Wells geplaatst. De Nederlander was te sterk voor Félix Auger-Aliassime, de nummer negen van de wereld.

De spannende partij van ruim drie uur eindigde in 7-6 (4), 6-7 (4) en 6-3 in het voordeel van de 26-jarige Van de Zandschulp, die de 47e plaats op de wereldranglijst bezet.

Na een sterke eerste set nam de 21-jarige Auger-Aliassime in de tweede set aanvankelijk het initiatief, al nam Van de Zandschulp dat over. De Nederlander kreeg zelfs al drie matchpoints, maar moest de set toch aan de Canadees laten. In de derde set sloeg Van de Zandschulp alsnog toe.

"Natuurlijk was ik een beetje gefrustreerd omdat ik die matchpoints onbenut had gelaten. Het is niet dat ik ballen miste, hij speelde gewoon een paar geweldige punten", zei hij. "Ik wist dat ik goed stond te spelen en daar ben ik in de derde set mee doorgegaan."

In de strijd om een plek in de kwartfinales stuit Van de Zandschulp, die sinds vorig jaar zijn doorbraak beleeft, op de Serviër Miomir Kecmanovic. De mondiale nummer 61 verraste Marin Cilic in drie sets: 6-7 (7), 6-3 en 7-6 (6).

De toeschouwers kregen een lange partij voorgeschoteld. De toeschouwers kregen een lange partij voorgeschoteld. Foto: Pro Shots

Zverev strandt in tweede ronde

In tegenstelling tot Van de Zandschulp slaagde Alexander Zverev er maandag niet in de derde ronde te halen in Indian Wells. De nummer drie van de wereld ging verrassend onderuit tegen de Amerikaan Tommy Paul: 2-6, 6-3 en 6-7 (2).

Zverev kwam voor het eerst individueel in actie sinds hij eind vorige maand uit het toernooi van Acapulco was gezet. De 24-jarige Duitser had zich daar na een partij in het dubbelspel misdragen tegenover de umpire.

Het wangedrag kwam Zverev op twee boetes en een voorwaardelijke schorsing te staan. Sinds het incident in Mexico kwam hij alleen nog in actie met Duitsland in de Davis Cup. Hij bereikte met zijn land de Davis Cup Finals.

Andrey Rublev boekte in Indian Wells zijn tiende zege op rij. De nummer zeven van de wereld, die onlangs toernooien in Marseille en Dubai won, versloeg de Duitser Dominik Köpfer met 7-5 en 6-4. Andy Murray, die op een wildcard meedeed, verloor van de Kazach Alexander Bublik: 7-6 (9) en 6-3.