Naomi Osaka is zondag tijdens haar tweederondepartij van het toernooi in Indian Wells beledigd door iemand uit het publiek. De viervoudig Grand Slam-winnares begon daarop te huilen.

Naar verluidt riep een vrouwelijke toeschouwer "Naomi, you suck" toen de tennisster tijdens de derde game van haar verloren partij (6-0, 6-4) tegen de Russische Veronika Kudermetova haar service inleverde.

Bij de kantwissel liepen de tranen over Osaka's wangen. Ze kaartte het incident aan bij de umpire en vroeg of ze door de microfoon iets tegen het publiek mocht zeggen, maar dat werd niet toegestaan.

Tijdens het interview na afloop kreeg ze die kans wél. De zeer geëmotioneerde Osaka verwees naar een moment van zo'n twintig jaar geleden, toen Serena en Venus Williams ook werden uitgescholden in Indian Wells en er daarna jarenlang niet meer speelden.

"Er is wel vaker wat naar me geroepen en dat boeide me toen niet zo, maar nu het hier gebeurde wél", aldus de huilende Osaka, die ondanks het incident wel besloot door te spelen.

"Ik heb de beelden van Venus en Serena gezien. Als je die nog nooit hebt gezien, moet je die gaan bekijken. Ik weet niet hoe het komt, maar die beelden bleven zich maar in mijn hoofd afspelen."

Naomi Osaka gaf na haar partij geëmotioneerd een interview. Naomi Osaka gaf na haar partij geëmotioneerd een interview. Foto: EPA

Osaka kampte vorig jaar met mentale problemen

De 24-jarige Osaka kampte tijdens haar carrière met mentale problemen. De best verdienende sportvrouw ter wereld besloot vorig jaar bij Roland Garros de persmomenten over te slaan, omdat die verplichte gesprekken volgens haar tot psychische problemen kunnen leiden.

Haar actie leidde tot veel kritiek, waarop ze zich terugtrok op het toernooi. In september vorig jaar besloot ze wegens haar mentale gezondheid enkele maanden afstand te nemen van het tennis.

Osaka won het toernooi van Indian Wells in 2018. Doordat ze in de afgelopen maanden niet veel toernooien speelde, is ze op de wereldranglijst naar de 78e plaats gezakt.