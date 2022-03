Rafael Nadal is blij en opgelucht dat hij in de derde ronde van het Masters-toernooi van Indian Wells staat. De 21-voudig Grand Slam-winnaar leek op weg naar een nederlaag tegen de Amerikaan Sebastian Korda, maar herpakte zich.

Nadal had het in de tweede en derde set erg zwaar. In de beslissende derde set stond hij met 2-5 achter. Dankzij een wonderbaarlijke opleving won hij alsnog met 6-2, 1-6 en 7-6 (3).

"Ik dacht dat ik zou gaan verliezen. In Australië was dat ook al zo", doelde Nadal op de Australian Open-finale, waarin hij zijn 21e Grand Slam-titel pakte. "Maar dat betekent niet dat ik niet meer mijn best doe of er niet meer voor vecht."

"Ik denk op zo'n moment: oké, ik speel slecht en sta twee breaks achter, maar zelfs als ik ga verliezen, probeer ik de partij met een zo goed mogelijk gevoel te eindigen. Daardoor blijf ik vechten."

Rafael Nadal krijgt de felicitaties van Sebastian Korda. Rafael Nadal krijgt de felicitaties van Sebastian Korda. Foto: Pro Shots

'Korda werd iets nerveuzer'

De 35-jarige Nadal zag dat zijn veertien jaar jongere opponent het moeilijk kreeg op de beslissende momenten. "Hij werd volgens mij iets nerveuzer en ging wat meer fouten maken, maar dat is normaal als je een wedstrijd kunt gaan winnen. Als iemand zegt daar geen last van te hebben, liegt hij of geeft hij niet echt om de sport."

Korda baalde er vanzelfsprekend van dat hij de overwinning uit handen gaf tegen Nadal. De nummer 38 van de wereld merkte dat Nadal het in de beslissende fase over een andere boeg gooide.

"Hij ging ineens heel anders spelen en stond dichter bij de baseline. Ik zag dat hij zich zorgen maakte en veranderde zijn tactiek", aldus Korda. "Ik speelde een paar slechte games en daar profiteerde hij van."

Nadal hield met zijn zege een fraaie reeks in stand. Hij won dit jaar alle toernooien waaraan hij meedeed: het ATP 250-toernooi in Melbourne, de Australian Open en het ATP 500-toernooi in Acapulco.