Rafael Nadal heeft zaterdagavond ternauwernood de derde ronde van het Masters-toernooi in Indian Wells bereikt. De Spanjaard knokte zich op het Amerikaanse hardcourt uit verslagen positie terug tegen thuisspeler Sebastian Korda. Daniil Medvedev overleefde zijn eerste partij als nummer één van de wereld.

De 35-jarige Nadal stond in de derde set met 2-5 achter tegen Korda, maar de nummer vier van de wereld knokte zich door twee breaks helemaal terug en trok uiteindelijk in de tiebreak aan het langste eind: 6-2, 1-6 en 7-6 (3). De partij duurde in totaal 2,5 uur.

Met zijn zwaarbevochten zege op Korda voorkwam Nadal dat er een abrupt einde kwam aan zijn fraaie zegereeks. De 21-voudig Grand Slam-winnaar won dit seizoen tot dusver alle toernooien waar hij aan meedeed: het ATP 250-toernooi in Melbourne, de Australian Open en het ATP 500-toernooi in Acapulco.

Ook Korda, de zoon van voormalig Australian Open-winnaar Petr Korda, kon de zegereeks van Nadal geen halt toeroepen en zag de Spanjaard zijn zeventiende wedstrijd op rij winnen. Zijn laatste verliespartij dateert van augustus 2021, toen 'Rafa' zich op het ATP-toernooi in Washington liet verrassen door Lloyd Harris.

Nadal, die in de eerste ronde van Indian Wells door een bye niet in actie hoefde te komen, neemt het voor een plek in de achtste finales op tegen de Brit Daniel Evans.

De wedstrijd tussen Rafael Nadal en Sebastian Korda trok veel bekijks. De wedstrijd tussen Rafael Nadal en Sebastian Korda trok veel bekijks. Foto: Getty Images

Medvedev wint eerste wedstrijd als mondiale nummer één

De 26-jarige Medvedev had een uur en twaalf minuten nodig om Machác te kloppen: 6-3 en 6-2. De Rus kreeg in de openingsgame zijn enige breakpoint tegen en die sloeg hij met succes weg. Machác, de nummer 158 van de wereld, werd drie keer gebroken.

Het was voor het eerst dat Medvedev in actie kwam op Indian Wells. De nummer één van de plaatsingslijst had in de eerste ronde een bye. Voor een plek in de achtste finales wacht Medvedev een krachtmeting met de Fransman Gaël Monfils of de Serviër Filip Krajinovic.

Medvedev speelde tegen Machác zijn eerste wedstrijd met de status van nummer één van de wereld. De US Open-winnaar van vorig jaar voert sinds 28 februari de wereldranglijst aan. Hij nam de nummer één-positie over van Novak Djokovic.

Bij een overwinning in de derde ronde evenaart Medvedev zijn beste resultaat ooit in Indian Wells. De Rus reikte vorig jaar tot de achtste finales op het prestigieuze ATP-toernooi, maar ging daarin ten onder tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.