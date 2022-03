Daniil Medvedev heeft zaterdagavond eenvoudig de derde ronde van het Masters-toernooi in Indian Wells bereikt. De nummer één van de wereld had op het Amerikaanse hardcourt weinig te duchten van de Tsjech Tomás Machác.

De 26-jarige Medvedev had een uur en twaalf minuten nodig om Machác te kloppen: 6-3 en 6-2. De Rus kreeg in de openingsgame zijn enige breakpoint tegen en die sloeg hij met succes weg. Machác, de nummer 158 van de wereld, werd drie keer gebroken.

Het was voor het eerst dat Medvedev in actie kwam op Indian Wells. De nummer één van de plaatsingslijst had in de eerste ronde een bye. Voor een plek in de achtste finales wacht Medvedev een krachtmeting met de Fransman Gaël Monfils of de Serviër Filip Krajinovic.

Medvedev speelde tegen Machác zijn eerste wedstrijd met de status van nummer één van de wereld. De US Open-winnaar van vorig jaar voert sinds 28 februari de wereldranglijst aan. Hij nam de nummer één-positie over van Novak Djokovic.

Bij een overwinning in de derde ronde evenaart Medvedev zijn beste resultaat ooit in Indian Wells. De Rus reikte vorig jaar tot de achtste finales op het prestigieuze ATP-toernooi, maar ging daarin ten onder tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Rafael Nadal, die in januari in de spectaculaire finale van de Australian Open in vijf sets te sterk was voor Medvedev, komt zaterdagavond eveneens in actie in Indian Wells. De Spanjaard neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan Sebastian Korda.