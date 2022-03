Botic van de Zandschulp heeft vrijdag (lokale tijd) met een overtuigende zege (6-4 en 6-2) op Tennys Sandgren de tweede ronde van het Masters-toernooi van Indian Wells bereikt. Tallon Griekspoor werd wel uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van Sam Querrey (6-7 (3), 6-2 en 6-4).

De 34-jarige Querry was vier jaar geleden nog de nummer elf van de wereld, maar is ver weggezakt. Hij boekte tegen Griekspoor zijn eerste overwinning na tien nederlagen op rij. De Amerikaan, die nu de mondiale nummer 114 is, stapte op Wimbledon voor het laatst als winnaar van de baan.

Hij kreeg een wildcard voor Indian Wells, waar hij tegen Griekspoor dus een einde maakte aan zijn dramatische reeks.

Griekspoor begon nog wel goed aan zijn partij tegen Querrey, De Noord-Hollander won de eerste set na een tiebreak met 7-6 (3), maar daarna ging het mis voor de nummer 54 van de wereld.

De 25-jarige Griekspoor kreeg geen grip op de service van Querrey en werd drie keer gebroken, waardoor de Amerikaan in drie sets won.

Félix Auger-Aliassime op de trainingsbaan in Indian Wells. Hij stroomt pas in de tweede ronde in. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp treft Auger-Aliassime in tweede ronde

Van de Zandschulp had tegen qualifier Tennys Sandgren ruim een uur nodig om met 6-4 en 6-2 te winnen. De 26-jarige Nederlander stond geen enkele keer zijn servicebeurt af en wist de Amerikaan drie keer te breken.

Van de Zandschulp, de nummer 47 van de wereld, bleef vorig jaar als qualifier in Indian Wells nog steken in de eerste ronde. Hij neemt het nu in de tweede ronde op tegen Félix Auger-Aliassime.

De 21-jarige Auger-Aliassime, negende op de wereldranglijst, won vorige maand het ATP-toernooi van Rotterdam. Van de Zandschulp en de Canadees troffen elkaar eind vorig seizoen voor het eerst in de kwartfinales in Stockholm, waar Auger-Aliassime in twee sets won.