Novak Djokovic heeft vrijdag bevestigd dat hij volgende maand meedoet aan het Masters-toernooi in Monte Carlo. De nummer twee van de wereld speelt op het gravel van Monaco pas zijn tweede ATP-toernooi van het jaar en bereidt zich daar voor op Roland Garros.

De 34-jarige Djokovic moest zich deze week nog afmelden voor de hardcourttoernooien in Indian Wells (deze week begonnen) en Miami (21 maart-3 april), omdat hij niet gevaccineerd is tegen COVID-19. Alleen ingeënte reizigers mogen voet zetten op Amerikaanse bodem.

De coronaregels zaten Djokovic begin dit jaar ook al dwars in Australië. De Serviër hoopte op basis van een recente coronabesmetting een uitzondering te krijgen voor deelname aan de Australian Open, maar hij werd na een slepende procedure het land uitgezet.

Frankrijk heeft de coronamaatregelen recent versoepeld en een vaccinatie is niet langer verplicht om het land in te mogen. Daarom kan Djokovic ook deelnemen aan Roland Garros (22 mei-5 juni), het Grand Slam-toernooi dat hij vorig jaar wist te winnen.

Het Masters-toernooi van Monte Carlo wordt pas het tweede toernooi van het jaar voor Djokovic. Vorige maand maakte de Serviër zijn opwachting in Dubai, waar hij in de kwartfinales verloor. Mede daardoor raakte hij zijn nummer één-positie op de wereldranglijst kwijt aan Daniil Medvedev.

Het toernooi van Monte Carlo duurt van 10 tot en met 17 april. Djokovic won het prestigieuze evenement in 2013 en 2015. In 2009 en 2012 dolf de twintigvoudig Grand Slam-winnaar in de finale het onderspit tegen Rafael Nadal.