Naomi Osaka heeft vrijdag haar eerste wedstrijd sinds de Australian Open weten te winnen. De Japanse was in de eerste ronde van het sterk bezette toernooi in Indian Wells te sterk voor de Amerikaanse Sloane Stephens.

De 24-jarige Osaka rekende binnen twee uur af met Stephens, de US Open-winnares van 2017: 3-6, 6-1 en 6-2. De Japanse noteerde een dramatisch eersteservicepercentage van 51, maar ging effectiever met haar breakpoints om dan Stephens.

Het was de eerste keer dat Osaka in actie kwam sinds de Australian Open in januari, waar ze al in de derde ronde werd uitgeschakeld door de Amerikaanse Amanda Anisimova. De voormalige nummer één van de wereld besloot daarna een rustperiode in te lassen.

Osaka speelde het afgelopen jaar niet veel toernooien en was titelverdediger op de Australian Open, waardoor ze veel punten voor de ranking verloor. De viervoudig Grand Slam-winnares bezet momenteel de 78e plek op de wereldranglijst en geniet zodoende geen geplaatste status in Indian Wells.

Op het prestigieuze toernooi in de Verenigde Staten hoopt Osaka weer het nodige vertrouwen op te doen. Ze deed drie keer eerder mee aan 'het vijfde Grand Slam-toernooi' en veroverde in 2018 de titel.

In de tweede ronde wacht Osaka een krachtmeting met de Russin Veronika Kudermetova. Namens Nederland deed Arantxa Rus mee aan het vrouwentoernooi, maar de Zuid-Hollandse liet zich in de eerste ronde verrassen door Katie Volynets.