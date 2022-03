Arantxa Rus is er woensdagavond (lokale tijd) niet in geslaagd de tweede ronde van het prestigieuze toernooi in Indian Wells te bereiken. De Nederlandse liet zich op het Amerikaanse hardcourt verrassen door thuisspeelster Katie Volynets.

De 31-jarige Rus gaf een voorsprong in sets uit handen en moest na een partij van 2 uur en 25 minuten haar meerdere erkennen in de elf jaar jongere Volynets: 6-4, 4-6 en 1-6. De Zuid-Hollandse liet het vooral liggen op haar service: ze kreeg liefst 22 breakpoints tegen en verloor acht keer haar servicegame.

Volynets is de nummer 158 van de wereld en staat daarmee 89 plekken lager op de wereldranglijst dan Rus. De kopvrouw van het Nederlandse tennis haalde in oktober vorig jaar nog de tweede ronde in Indian Wells door de Amerikaanse Alycia Parks slechts één game te gunnen. Daarna verloor ze kansloos van Petra Kvitová.

Het was vorig jaar de eerste keer dat Rus op het prestigieuze toernooi van Indian Wells verder kwam dan de eerste ronde. In 2012 en 2013 plaatste ze zich ook voor het hoofdschema, maar verloor ze net als deze editie direct haar eerste partij.

Rus kan zich nu richten op het WTA-toernooi van Miami, dat over elf dagen van start gaat. Op 15 en 16 april voert ze het Nederlandse team aan tijdens de ontmoeting met Spanje voor een plek in de Billie Jean King Cup Finals.

Nederland is nog wel vertegenwoordigd in het mannentoernooi van Indian Wells, dat donderdag begint. Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Tennys Sandgren en ook Tallon Griekspoor treft met Sam Querrey een thuisspeler.