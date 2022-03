Novak Djokovic heeft zich woensdagavond afgemeld voor de Masters-toernooien van Indian Wells en Miami. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kan wegens zijn ongevaccineerde status niet meedoen in de Verenigde Staten.

Djokovic kreeg dinsdag nog 'gewoon' een plek in het schema van het toernooi in Indian Wells, al stond er toen al een vraagteken achter zijn deelname. Volgens de huidige regels moeten buitenlanders zich namelijk laten inenten als ze naar de VS willen vliegen.

"Hoewel ik automatisch op de deelnemerslijst stond in Indian Wells en Miami, wist ik dat het niet aannemelijk was dat ik zou kunnen afreizen", schrijft Djokovic op sociale media.

"De CDC (de Amerikaanse gezondheidsdienst, red.) heeft laten weten dat de regels niet veranderen, dus ik kan niet spelen in de VS. Succes aan degenen die meedoen aan de geweldige toernooien."

Novak Djokovic brak onlangs met zijn coach Marian Vajda. Novak Djokovic brak onlangs met zijn coach Marian Vajda. Foto: Getty Images

Djokovic moest ook Australian Open missen

Het is niet de eerste keer dat Djokovic ontbreekt op een toernooi omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. In januari werd hij na een soap Australië uitgezet, wat hem deelname aan de Australian Open kostte.

Als titelverdediger had de 34-jarige Serviër in Melbourne voor zijn 21e Grand Slam-titel willen gaan, waarmee hij recordhouder was geweest. Die eer viel nu te beurt aan Rafael Nadal.

Djokovic, die onlangs liet weten dat hij liever toernooien mist dan dat hij zich laat vaccineren, begon zijn seizoen vorige maand in Dubai. Hij strandde er in de kwartfinales en raakte zijn eerste plek op de wereldranglijst kwijt aan Daniil Medvedev.

Het Masters-toernooi van Indian Wells begint donderdag. Namens Nederland zijn Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus van de partij in het enkelspel op het Amerikaanse hardcourt.