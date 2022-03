Het is nog onduidelijk of Novak Djokovic deze week kan beginnen aan het Masters-toernooi in Indian Wells. De Serviër kreeg dinsdagavond bij de loting wel een plek in het schema, maar zijn deelname is nog allerminst zeker.

Volgens de huidige regels moeten buitenlanders zich nog altijd laten vaccineren tegen COVID-19 als ze naar de Verenigde Staten willen vliegen. Van de 34-jarige Djokovic is inmiddels duidelijk dat hij zich nog niet heeft laten inenten.

"Novak Djokovic staat op de deelnemerslijst en heeft daardoor een plek in het schema gekregen. We zijn momenteel in overleg met zijn team. Het staat niet vast dat hij gaat deelnemen, omdat hij nog toestemming van het CDC (de gezondheidsautoriteit in de VS, red.) moet krijgen", valt te lezen in een verklaring van de organisatie.

In januari probeerde Djokovic ook zonder vaccinatiebewijs Australië in te komen om mee te doen aan de Australian Open. De toenmalige nummer één van de wereld werd na een slepende procedure, die de eerste dagen van het Grand Slam-toernooi overschaduwde, het land uitgezet.

51 Fans juichen Djokovic toe bij thuiskomst in Belgrado

Djokovic mist liever toernooien dan dat hij zich laat vaccineren

Vorige maand gaf Djokovic al aan dat hij liever toernooien mist, dan dat hij zich laat vaccineren tegen COVID-19. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar speelde dit jaar alleen nog het ATP-toernooi in Dubai, waar hij in de kwartfinales strandde.

Mocht Djokovic wel mee mogen doen aan het Masters-toernooi van Indian Wells, dan komt hij vanwege een bye pas in de tweede ronde in actie. Daarin treft de huidige nummer twee van de wereld de Belg David Goffin of de Australiër Jordan Thompson.

Nederland is met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor vertegenwoordigd in het enkelspel. Van de Zandschulp begint het prestigieuze hardcourttoernooi tegen een nog onbekende qualifier en Griekspoor wacht een duel met de Amerikaan Sam Querrey. Het hoofdtoernooi bij de mannen begint donderdag.

In het vrouwenenkelspel verdedigt Arantxa Rus de Nederlandse eer. De nummer 69 van de wereld wacht woensdagavond (lokale tijd) in de eerste ronde een krachtmeting met de Amerikaanse Katie Volynets, de mondiale nummer 158.