Andy Murray doneert het prijzengeld dat hij de rest van het jaar wint aan UNICEF. Hiermee wil de Brit de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de oorlog in Oekraïne ondersteunen.

"Ongelooflijk veel kinderen zijn in gevaar door deze oorlog", zegt Murray dinsdag. "UNICEF kan op vele manieren hulp bieden. Daar wil ik graag aan bijdragen."

De voormalig nummer één van de wereld zei op Twitter dat het onder meer gaat om dringende medische hulp, maar ook om lespakketten. "Het onderwijs moet hoe dan ook doorgaan", aldus Murray. Murray roept verder iedereen op om ook te doneren.

Over het kalenderjaar 2021 won Murray in totaal 590.014 dollar (iets meer dan half miljoen euro). Daarmee staat Murray op plek 87 als het gaat om best verdienende van mannelijke proftennissers in 2021.

Over zijn gehele profcarrière sloeg Murray ruim 62,5 miljoen dollar bij elkaar (ongeveer 57 miljoen euro). Hij staat daarmee vierde op de ranglijst aller tijden, achter Novak Djokovic (154 miljoen dollar), Roger Federer (130 miljoen dollar) en Rafael Nadal (127 miljoen dollar).

Tennisorganisaties WTA, ATP en ITF starten samen met de vier organisatoren van de Grand Slam-toernooien een steuncampagne voor Oekraïne. Dat doen ze onder de naam Tennis Plays for Peace. Verschillende grote organisatoren van tennistoernooien hebben ook elk 100.000 dollar voor humanitaire hulp in Oekraïne toegezegd.