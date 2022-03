Alexander Zverev heeft dinsdag een voorwaardelijke schorsing van acht weken gekregen plus nog een boete van 25.000 dollar (omgerekend 23.000 euro) voor zijn recente wangedrag bij het ATP-toernooi van Acapulco.

De straf van tennisassociatie ATP komt boven op de boete van 35.000 euro die de nummer drie van de wereld al eerder kreeg opgelegd voor zijn woede-uitbarsting van eind vorige maand in Mexico.

Zverev moest bovendien het prijzengeld dat hij in Acapulco had verdiend (zo'n 26.000 euro) inleveren en raakte de rankingpunten kwijt die hij op het hardcourttoernooi had gepakt.

De 24-jarige Duitser misdroeg zich na afloop van een verloren partij in het dubbelspel. Na het laatste punt sloeg hij meermaals met zijn racket tegen de stoel van de umpire, terwijl hij de scheidsrechter agressief toesprak.

Hoewel Zverev na het incident zijn spijt betuigde, kon hij de zware sancties niet ontlopen. De proeftijd voor zijn schorsing is twaalf maanden. Wanneer de olympisch kampioen zich het komende jaar nog een keer misdraagt, gaan de acht weken schorsing in.

Het gedrag van Zverev werd al veroordeeld door andere tennissers, onder wie Rafael Nadal.