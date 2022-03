Botic van de Zandschulp heeft maandag weer een plaats winst geboekt op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander is nu de nummer 47, wat opnieuw zijn beste notering ooit betekent.

Van de Zandschulp is sinds vorig jaar bezig aan een flinke opmars op de wereldranglijst. Dat geldt ook voor Tallon Griekspoor, die op de maandag gepubliceerde ranglijst de nummer 54 blijft.

Deze week hadden Van de Zandschulp en Griekspoor succes met het Davis Cup-team door ten koste van Canada, dat niet op volle sterkte aantrad, de Davis Cup Finals te halen.

In de top van de ranglijst veranderde verder weinig. De top vijf bleef met Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Nadal en Stéfanos Tsitsipás ongewijzigd. Roger Federer staat 27e.

Bij de vrouwen leverde Arantxa Rus zes plaatsen in. De 31-jarige Delftse, die recent werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Lyon, zakte van de 63e naar de 69e positie.

Ook bij de vrouwen bleef de top vijf (Ashleigh Barty, Barbora Krejcíková, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek en Anett Kontaveit) intact. Serena Williams is de nummer 236.