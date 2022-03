Het Nederlands Davis Cup-team is vol vertrouwen na de plaatsing zaterdag voor de Davis Cup Finals. Dubbelspecialisten Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof denken dat Nederland na de zomer mee kan strijden om de prijzen.

"Ik denk dat we de grootste landen kunnen uitschakelen. Dat zijn grote woorden, maar daar geloof ik wel in", zei Middelkoop na de overtuigende overwinning (4-0) op Canada in Den Haag.

Middelkoop benadrukt dat het team de laatste jaren in de breedte veel sterker is geworden. Met Botic van de Zandschulp (48) en Tallon Griekspoor (54) heeft captain Paul Haarhuis de beschikking over twee enkelspelers die stevig in de top honderd staan, terwijl Jean-Julien Rojer (nummer 23 van de wereldranglijst in het dubbelspel) buiten het team viel.

"We hebben heel lang op Robin Haase geleund, maar voor de singles hebben we nu met Tallon en Botic echt twee vaste waardes gecreëerd. En Wesley doet het hartstikke goed, ik doe het goed en Jean-Julien ook. In zo'n fase zitten we nu."

Matwé Middelkoop met op de achtergrond Wesley Koolhof. Matwé Middelkoop met op de achtergrond Wesley Koolhof. Foto: ANP

'Geluk met zo'n lichting'

Koolhof pakte dit jaar al drie titels in het dubbelspel en Middelkoop won vorige maand met Robin Haase het dubbelspel op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Middelkoop: "Hoe meer jongens het goed doen, hoe beter. Ik geloof er echt in dat dat wordt opgezogen door anderen. We mogen van geluk spreken dat we zo'n lichting hebben."

Door de zege op het zwakke Canada, dat de sterkste spelers thuis had gelaten, schaarde Oranje zich bij de beste zestien landen. In 2019 deed Nederland ook mee aan het eindtoernooi van de Davis Cup, dat destijds in Madrid plaatsvond.

"Het was een soort WK en het was mooi alle landen bij elkaar te zien. De sfeer was alleen wat minder, doordat er drie grote stadions waren en er weinig supporters mee waren afgereisd", weet Koolhof.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp kregen tegen Canada de voorkeur boven Robin Haase. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp kregen tegen Canada de voorkeur boven Robin Haase. Foto: ANP

'Denk dat ze niet onder de indruk zijn'

De Davis Cup Finals beginnen in september. Naast Nederland zijn Kroatië, Groot-Brittannië, Servië, Zuid-Korea en Australië er hoe dan ook bij. De overige tien tickets moeten nog vergeven worden.

Nederland belandt eerst in een groepsfase, die in vier verschillende steden wordt gespeeld. De beste acht landen gaan vervolgens door naar de finalefase, die in november op één locatie wordt afgewerkt.

Over twee weken wordt de loting verricht en dan moeten ook de vier speelsteden bekend zijn. "Ik verwacht dat vooral de landen die een Grand Slam-toernooi huisvesten een bid gaan uitbrengen", vertelde Haarhuis.

"Misschien had Ahoy samen met de KNLTB iets kunnen proberen, maar ik denk niet dat ze onder de indruk zullen zijn van de budgetten die wij kunnen bieden."