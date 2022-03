De Nederlandse tennissers hebben zich zaterdag ten koste van Canada van een plek in de Davis Cup Finals verzekerd. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop haalden op het gravel in Den Haag het beslissende punt binnen in het dubbelspel.

Koolhof en Middelkoop waren in twee sets te sterk voor Peter Polansky en Brayden Schnur. De Canadezen werden in een partij van ruim een uur en een kwartier met 7-5 en 6-3 verslagen.

Koolhof en Middelkoop, die in het verleden een vast koppel vormden, kwamen sterk voor de dag. Ze verloren slechts zes van de 36 punten op hun eerste service en stonden geen break toe.

Het Oranje van teamcaptain Paul Haarhuis had vrijdag al een 2-0-voorsprong genomen dankzij overwinningen in het enkelspel van Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. Ook zij stonden geen set af.

Canada was niet op volle sterkte in Den Haag. Wereldtoppers Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov lieten de ontmoeting schieten en gaven de voorkeur aan andere wedstrijden.

De Nederlandse ploeg viert de plaatsing voor de Davis Cup Finals. Foto: ANP

Davis Cup Finals starten in september

De Davis Cup Finals beginnen in september. Naast Nederland zijn Kroatië, Groot-Brittannië, Servië, Zuid-Korea en Australië er hoe dan ook bij. De overige tien tickets moeten nog vergeven worden.

Nederland belandt eerst in een groepsfase, die in vier verschillende steden wordt gespeeld. De beste acht landen gaan vervolgens door naar de finalefase, die in november op één locatie wordt afgewerkt.

Het is de tweede keer dat Oranje mag meedoen aan de Davis Cup Finals. De vorige keer was in 2019, toen in de groepsfase van Groot-Brittannië en Kazachstan werd verloren in Madrid.