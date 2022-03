Botic van de Zandschulp voelde vrijdag bij zijn eerste Davis Cup-wedstrijd op Nederlandse bodem ooit meer spanning dan op de hoofdbanen van Grand Slam-toernooien. De 26-jarige Veenendaler wist mede daardoor niet te overtuigen bij zijn eerste wedstrijd tegen Canada. Met moeite wist hij zich te ontdoen van Alexis Galarneau (ATP-332).

"Ik voelde hier meer spanning dan toen ik bijvoorbeeld in het Arthur Ashe Stadium speelde", zei Van de Zandschulp, verwijzend naar het immense stadion van de US Open waar hij in september op de baan stond. "Het is de eerste keer dat ik Davis Cup in Nederland speelde. Dat ze je naam scanderen is aan de ene kant geweldig, maar ik ben er niet aan gewend om in zo'n sfeer te spelen."

Van de Zandschulp leverde vier keer zijn servicegame in en had het lastig met de nummer zeven van Canada, die normaal gesproken niet in aanmerking zou komen voor een duel in de Davis Cup. Na ruim twee uur benutte de Nederlander pas zijn vierde wedstrijdpunt, nadat hij net daarvoor vier setpoints had overleefd: 7-5 en 7-6 (9).

"Hij speelde beter dan verwacht en ik vond hem weinig missen. Ik was zelf niet top en het was nog een beetje onwennig op gravel", aldus Van de Zandschulp, die dit jaar alleen nog maar op hardcourt speelde. "Ik serveerde heel slecht. Hoe dat kan? De opgooi vloog alle kanten op. Misschien komt dat ook door de spanning, want in de training ging het heel goed. Het enige positieve is dat ik in twee sets heb weten te winnen."

Botic van de Zandschulp zette Nederland op voorsprong tegen Canada. Foto: ANP

Van de Zandschulp komt terug van positieve coronatest

Van de Zandschulp was even bang de ontmoeting te moeten missen vanwege een positieve coronatest in Dubai. Hij moest zich daardoor afmelden voor het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten en in isolatie op een hotelkamer. "Ik heb daardoor vorige week niet kunnen trainen en daarom was ik fysiek nog niet top, een beetje vermoeid."

Met zijn zege op Galarneau zit het Davis Cup-weekend er mogelijk al op voor Van de Zandschulp, tenminste dat hoopt hij zelf. "Ik hoop zondag niet meer te hoeven spelen, want dat betekent dat we op 3-0 staan. En anders verwacht ik een andere spanning, want dan is het meer gewenning."

Van de Zandschulp zag in ieder geval hoe landgenoot Tallon Griekspoor Nederland op een 2-0-voorsprong zette. Griekspoor won vrijdagavond met 6-4 en 6-4 zijn enkelpartij van Steven Diez. Het winnende land plaatst zich voor de Davis Cup Finals, die in september van start gaan.