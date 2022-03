Botic van de Zandschulp heeft het Nederlands Davis Cup-team vrijdag op voorsprong gebracht tegen Canada. De Veenendaler won de openingspartij tegen Alexis Galarneau op het gravel in Den Haag met 7-5 en 7-6 (9).

Van de Zandschulp (ATP-48) staat op de wereldranglijst maar liefst 284 plaatsen hoger dan Galarneau (ATP-332), maar had het desondanks behoorlijk lastig met de Canadees. In de eerste set kwam hij in de vierde game een break achter, maar vervolgens won hij vier games op rij.

Galarneau overleefde bij een stand van 5-4 nog twee setpunten en brak terug, maar leverde een game later opnieuw zijn service in. Van de Zandschulp trok de set in de twaalfde game op zijn derde setpunt wel naar zich toe.

Ook in het tweede bedrijf bood Galarneau goed partij. Van de Zandschulp gaf tot twee keer toe een break voorsprong uit handen en kreeg bij een stand van 5-6 zelfs drie setpunten tegen. Die werkte hij allemaal weg, waarna hij de klus in de tiebreak klaarde. Daarin kreeg Galarneau nog een setpunt, maar sloeg de Nederlander toe op zijn vierde matchpoint: 11-9.

Alexis Galarneau is de nummer 332 van de wereldranglijst. Foto: ANP

Wereldtoppers ontbreken bij Canada

Canada treedt in Den Haag aan met een B-ploeg. Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov, respectievelijk de nummer negen en dertien van de wereld, ontbreken omdat de Davis Cup niet in hun drukke schema past. Ook Milos Raonic en Vasek Pospisil zijn niet van de partij.

Hierdoor bestaat de Canadese ploeg louter uit spelers buiten de top tweehonderd van de wereldranglijst. Naast Galarneau wordt de selectie gevormd door Brayden Schnur (ATP-226), Steven Diez (ATP-294) en Peter Polansky (ATP-287).

Later op de dag speelt Tallon Griekspoor tegen Diez. Zaterdag moet een dubbelpartij, en anders een of twee enkelwedstrijden, de beslissing brengen. De winnaar plaatst zich voor de Davis Cup Finals, die in september van start gaan.