Andy Murray is vrijdag opnieuw herenigd met Ivan Lendl, de voormalige toptennisser die hem begeleidde toen hij drie Grand Slam-titels pakte. Het is al de derde keer dat de Schot en de Amerikaan van Tsjechische afkomst met elkaar samenwerken.

De 34-jarige Murray brak in december met Jamie Delgado en was op zoek naar een nieuwe coach. Lendl, die in zijn carrière acht Grand Slam-toernooien won, was tussen 2012 en 2014 voor het eerst trainer van Murray. De tweede succesvolle periode waarin de twee samenwerkten, was in 2016 en 2017.

Lendl verdween weer toen Murray begon te worstelen met zijn pijnlijke heup, een blessure die hem bijna zijn carrière kostte. Onder Lendl won de Schot twee keer Wimbledon, de US Open en twee olympische titels in het enkelspel.

De BBC meldt dat de hernieuwde samenwerking van Murray en Lendl na het Masters-toernooi in Miami begint. Hij slaat het gravelseizoen over en gaat zich voorbereiden op het grasseizoen.

In januari liet Murray zien dat hij na al zijn blessureleed weer behoorlijk op niveau is. De Schot reikte tot de finale van het ATP-toernooi in Sydney, waarin hij verloor van Aslan Karatsev. Het had zijn eerste titel sinds 2019 kunnen zijn.

De voormalige nummer één van de wereld is bezig aan een opmars op de ATP-ranglijst. Begin dit jaar was hij de nummer 134, maar inmiddels staat hij al op de 84e positie.