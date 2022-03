Acht challengers winnen, 29 wedstrijden op rij ongeslagen blijven en grofweg honderd plekken op de wereldranglijst stijgen: het is een understatement om te zeggen dat Tallon Griekspoor een aardig jaar heeft gehad. Vanaf vrijdag strijdt de Noord-Hollander met het Nederlandse team tegen Canada voor een plek in de Davis Cup Finals. "Voor mij is er niks mooiers dan Davis Cup in eigen land."

Robin Haase reageert vrij stellig als er op een persconferentie in Den Haag wordt gevraagd of de Nederlandse ploeg blij is met de afwezigheid van de Canadese tennistoppers. Natuurlijk, betoogt de Hagenaar, want nu is er meer kans op succes. Griekspoor kan Haase volgen, maar voegt daar wel iets aan toe. "Hoe groter de uitdaging, hoe mooier. Ik ben voor niemand bang."

Het tekent het karakter en de bravoure van Griekspoor, maar misschien nog wel meer de ontwikkeling die de Nieuw-Venneper de laatste jaren heeft doorgemaakt. Waar Griekspoor, de jongste en succesvolste van drie tennisbroers, lange tijd ver verwijderd was van de top honderd, speelt hij nu tegen de grote jongens. En niet onbelangrijk: de huidige nummer 57 van de wereld doet niet veel voor ze onder.

"Ik ben nu klaar om de strijd aan te gaan met wie dan ook", zegt de 25-jarige Griekspoor in gesprek met NU.nl. "Dat had ik voorheen minder. Vroeger won ik ook weleens een challenger, maar in de weken daarop strandde ik dan in de eerste ronde. Nu ligt mijn basisniveau hoger en ben ik veel constanter."

"Zelfs op een mindere dag win ik van jongens waar ik daarvoor misschien van had verloren. Ik zak minder snel door de ondergrens heen. Die overwinningen zorgen voor vertrouwen en dan gaat alles soms gewoon vanzelf. Vertrouwen is voor mij een heel groot deel van tennis."

Tallon Griekspoor merkt dat hij in 2021 een stuk constanter is geworden. Tallon Griekspoor merkt dat hij in 2021 een stuk constanter is geworden. Foto: ANP

'Botic en ik triggeren elkaar'

Met Griekspoor en Botic van de Zandschulp is het Davis Cup-team in korte tijd twee uithangborden rijker. Precies waar het Nederlandse mannentennis naar snakte sinds voormalig kopman Haase uit de top honderd van de wereldranglijst in het enkelspel verdween.

Onder anderen Richard Krajicek sprak al zijn hoop uit dat de Nederlandse talenten elkaar zouden kunnen stimuleren, zoals de Wimbledon-winnaar van 1996 dat vroeger met generatiegenoten als Jan Siemerink en Jacco Eltingh deed.

"Onbewust triggeren Botic en ik elkaar zeker", zegt Griekspoor. "We hebben al vaker tegen elkaar gezegd dat we gewoon op dit niveau thuishoren. Dat je het dan ook nog tegelijkertijd laat zien, is mooi. Je bent uiteindelijk concurrenten, maar zoveel spelers in Nederland hebben we niet. We moeten elkaar helpen."

Nu Griekspoor stevig in de top honderd staat, probeert hij ook steeds meer van zijn succes te genieten. "Ik ga niet snel naast mijn schoenen lopen, maar ik moet er misschien juist wat vaker bij stilstaan hoe knap het is wat we gedaan hebben. Je speelt week in, week uit op de grootste toernooien en doet maar alsof het normaal is. Nu ik wat langer in Nederland ben, is het wel makkelijker om mijn gedachten even op andere zaken te brengen."

Tallon Griekspoor (links) en Botic van de Zandschulp (rechts) zijn de blikvangers van de Nederlandse ploeg. Tallon Griekspoor (links) en Botic van de Zandschulp (rechts) zijn de blikvangers van de Nederlandse ploeg. Foto: ANP

'We kunnen ver komen in de Davis Cup'

Blikvangers Griekspoor en Van de Zandschulp hopen de Nederlandse ploeg vrijdag op de eerste dag van de ontmoeting met Canada direct op een 2-0-voorsprong te zetten. Van de Zandschulp trapt af met een wedstrijd tegen Alexis Galarneau (ATP-332) en daarna mag Griekspoor zich meten met Steven Diez (ATP-294).

De zaterdag begint met een dubbelpartij op het indoorgravel van Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Als de ontmoeting (best of five) dan nog niet beslist is, worden er nog een of twee wedstrijden in het enkelspel gespeeld. De winnaar plaatst zich voor de Davis Cup Finals, die september van start gaan met de groepsfase.

"Ik denk dat wij een team hebben dat ver kan komen in de Davis Cup. Waarom zou het niet kunnen? We zijn heel allround als team en Botic en ik hebben laten zien op verschillende ondergronden uit de voeten te kunnen", zegt de ambitieuze Griekspoor, die met name uitkijkt naar de aanwezigheid van de fans in Den Haag.

"Voor mij is er niks mooiers dan Davis Cup in eigen land. Beter dan een Grand Slam-toernooi? Misschien wel. Het is toch speciaal om voor je land én voor het oog van familie, vrienden en publiek te spelen. Dit zijn heel leuke weken met het team. Ik houd sowieso van gezelligheid en een sfeertje, dus ik geniet ervan."