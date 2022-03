De ongevaccineerde Novak Djokovic kan zijn titel op Roland Garros dit voorjaar verdedigen. Frankrijk kondigde donderdag aan dat vrijwel alle coronamaatregelen per 14 maart worden opgeheven.

Dat maakt de weg vrij voor Djokovic om zijn titel op het gravel in Parijs te verdedigen. In de aanloop naar Roland Garros (dat op 22 mei begint) is Djokovic van plan om het graveltoernooi van Monte Carlo te spelen.

Begin dit jaar was er veel om de Servische tennisser te doen, toen hij probeerde als ongevaccineerde speler deel te nemen aan de Australian Open. Na ruim een week in een quarantainehotel in Melbourne en twee rechtszaken moest hij vlak voor de start van het toernooi het land weer verlaten.

Na de tumultueuze gebeurtenissen in Australië nam de 34-jarige Djokovic een tijdje afstand van het tennis. Pas eind vorige maand maakte hij zijn rentree bij een toernooi in Dubai.

Vanwege zijn afwezigheid verloor Djokovic zijn nummer één-positie op de wereldranglijst aan Daniil Medvedev. De Rus mag (voorlopig) onder neutrale vlag blijven spelen van de ATP, ondanks de oorlog in Oekraïne.

Djokovic wist Roland Garros tweemaal te winnen: behalve in 2021 ook in 2016. Rafael Nadal is met dertien eindzeges recordhouder in Parijs. De ervaren Spanjaard won op de Australian Open zijn 21e Grand Slam, waarmee hij Djokovic en Roger Federer overtrof en nu alleen het record op zijn naam heeft.