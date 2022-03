Arantxa Rus is er donderdag niet in geslaagd om de kwartfinales van het WTA-toernooi in Lyon te halen. Nederlands beste tennisster ging in twee sets ten onder tegen de Chinese Zhang Shuai.

Na ruim anderhalf uur was het 6-4 en 6-4 voor Zhang, die de nummer acht van de plaatsingslijst is in Frankrijk. Op de wereldranglijst staat Rus één plaats hoger dan de Chinese: 63e om 64e.

De 31-jarige Rus had dinsdag in de openingsronde van het hardcourttoernooi in Lyon nog een overtuigende overwinning geboekt. Ze gunde Danka Kovinic uit Montenegro toen maar twee games (6-2, 6-0).

Vorige week kwam Rus ook in Doha niet voorbij de tweede ronde. Ze ging toen ten onder tegen de Tsjechische Tereza Martincová, die de 41e plaats van de wereldranglijst inneemt.

Rus gaat zich nu voorbereiden op het prestigieuze hardcourttoernooi van Indian Wells. In april speelt ze met Nederland tegen Spanje in de Billie Jean King Cup.