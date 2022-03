De Nederlandse tennisploeg begint vrijdag op oorlogssterkte aan het duel met Canada voor een plek in de Davis Cup Finals, maar voor de tegenstander geldt dat zeker niet. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hadden zich stiekem wel met de in Den Haag afwezige wereldtoppers Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov willen meten.

"Hoe groter de uitdaging en tegenstander, hoe mooier ik het vind. Het is aan de ene kant dus wel heel jammer dat ze er niet zijn, want ik denk dat wij die jongens hier op gravel hadden kunnen verslaan", zei de 25-jarige Griekspoor donderdag bij een persbijeenkomst op Sportcampus Zuiderpark.

"Dat is een grote uitspraak, maar ik denk echt dat we daartoe in staat waren geweest. Aan de andere kant zijn we natuurlijk heel blij dat ze er niet zijn. Je wil dat de kans zo groot mogelijk is dat je naar de Davis Cup Finals gaat."

De 21-jarige Auger-Aliassime en de één jaar oudere Shapovalov, respectievelijk de nummer negen en dertien van de wereld, vinden de Davis Cup niet in hun drukke schema passen. Canada treedt daardoor in Den Haag aan met louter spelers buiten de top 200, zoals Steven Diez (ATP-294) en Alexis Galarneau (ATP-332).

"Félix zei in Australië dat hij over deelname na zou denken, maar de coach van Shapovalov zei dat de Davis Cup nooit op de planning heeft gestaan", vertelde Van de Zandschulp. "Bij Félix was dat uiteindelijk precies hetzelfde. Ik had graag tegen zulke jongens willen spelen hoor, maar dan liever op een ander toernooi. Je wil gewoon door naar de Finals."

De Nederlandse ploeg heeft met Van de Zandschulp (ATP-48) en Griekspoor (ATP-54) twee enkelspelers in de top 60 van de wereld en is daarmee de torenhoge favoriet. Van de Zandschulp begint de Davis Cup vrijdag met een partij tegen Galarneau, waarna Griekspoor tegen Diez speelt. Zaterdag moet een dubbelpartij, en anders één of twee enkelwedstrijden, de beslissing brengen. De winnaar plaatst zich voor de Davis Cup Finals, die in september van start gaan.

Programma eerste drie wedstrijden Vrijdag vanaf 14.00 uur: Botic van de Zandschulp-Alexis Galarneau en Tallon Griekspoor-Steven Diez

Zaterdag vanaf 13.00 uur: Wesley Koolhof/Matwé Middelkoop-Peter Polansky/Brayden Schnur

Haase veroordeeld tot reserverol

In tegenstelling tot de captain van Canada heeft de Nederlandse coach Paul Haarhuis genoeg te kiezen. De keuze voor de enkelpartijen was snel gemaakt, maar voor het dubbelspel was de knoop niet direct doorgehakt. Uiteindelijk koos Haarhuis voor het duo Wesley Koolhof/Matwé Middelkoop, waardoor Robin Haase reserve is.

"Het is prettig om een team te hebben met jongens die vol vertrouwen zitten, maar dat maakt het voor mij ook lastiger", aldus Haarhuis. "Bij de dubbel stond ik voor een luxeprobleem en moest ik iemand teleurstellen. Dat is vervelend, maar uiteindelijk wil je als coach niets liever dan veel keuze hebben."

De 34-jarige Haase, jarenlang kopman van de Davis Cup-ploeg, won vorige maand nog met Middelkoop het ABN AMRO-toernooi. De 32-jarige Koolhof is de hoogstgeplaatste Nederlander op de wereldranglijst in het dubbelspel (ATP-18) en won dit jaar met de Brit Neal Skupski al drie ATP-toernooien.

"Het was kielekiele als je naar de beste dubbelformatie kijkt", erkende Haarhuis. "Ik denk dat Matwé net iets vertrouwder is in de dubbel (dan Haase, red.). Maar welk team het ook zou worden; ik heb er vertrouwen in dat ze de klus kunnen klaren."

Haase zelf berust in zijn rol als reserve, die hij in september in Montevideo ook al vervulde in de krachtmeting met Uruguay. "Mijn rol is duidelijk. Als iemand geblesseerd raakt, ziek wordt of wat dan ook, dan moet ik er staan. En net als elk ander teamlid ben ik er verder om het team aan te moedigen."