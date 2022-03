Elina Svitolina weigerde op het WTA-toernooi in Monterrey aanvankelijk om tegen de Russin Anastasia Potapova te spelen, maar de Oekraïense ging dinsdagavond toch de baan op én won eenvoudig. Ze hoopt met haar prijzengeld in Mexico het leger in haar land te steunen in de oorlog tegen Rusland.

In een partij van een uur gunde Svitolina (27) de zeven jaar jongere Potapova slechts drie games: 6-2 en 6-1. De nummer vijftien van de wereld droeg met een gele pet, een geel shirt en een blauw broekje de kleuren van de Oekraïense vlag.

Afgelopen maandag had Svitolina nog aangekondigd helemaal niet in actie te komen in Monterrey. Ze baalde er onder meer van dat toernooiorganisaties zich nog niet hadden uitgesproken over de door Rusland begonnen oorlog in Oekraïne, maar dinsdag volgde er alsnog een gezamenlijke verklaring.

De internationale tennisbond ITF schorst de Russische en Belarussische bond, waardoor tennissers uit die landen niet mee mogen doen aan de Davis Cup en de Billie Jean King Cup. Deelname aan Grand Slam-toernooien en evenementen op de ATP en de WTA Tour blijft wel toegestaan, mits de sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag spelen.

Elina Svitolina was in een beladen duel veel te sterk voor de Russin Anastasia Potapova. Elina Svitolina was in een beladen duel veel te sterk voor de Russin Anastasia Potapova. Foto: Getty Images

'Ik speel niet alleen voor mezelf'

Voor Svitolina genoeg reden om toch mee te doen aan het WTA-toernooi in Monterrey. "Dat ik hier nu deze wedstrijd speel, doe ik niet alleen voor mezelf", benadrukte ze na afloop van haar partij op het Mexicaanse hardcourt.

"Ik speel voor mijn land. Het is mijn missie om de tennisgemeenschap te verenigen en Oekraïne zo te steunen, want het is verschrikkelijk wat alle Oekraïners nu door moeten maken."

Svitolina had maandag al aangegeven dat ze al het prijzengeld dat ze de komende weken verdient, aan het leger en hulporganisaties in haar thuisland gaat doneren. "Ik speel om de mensen in nood en de Oekraïense militairen te steunen. Elke overwinning wordt heel erg speciaal voor mij."

In de tweede ronde van het WTA-toernooi in Monterrey neemt Svitolina het op tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova, de nummer 103 van de wereld. De nummer één van de plaatsingslijst kan de rest van het toernooi geen speelsters uit Rusland of Belarus meer tegenkomen.