Arantxa Rus heeft dinsdag op overtuigende wijze de tweede ronde van het WTA-toernooi in Lyon bereikt. De nummer 63 van de wereld versloeg Danka Kovinic uit Montenegro in twee sets (6-2 en 6-0).

De 31-jarige Rus had slechts één uur en acht minuten nodig om Kovinic, de nummer zeventig van de wereld, te verslaan.

Rus speelt in de tweede ronde tegen de als achtste geplaatste Chinese Zhang Shuai. Die wedstrijd staat woensdag op het programma.

Vorige week wist Rus in Doha ook de tweede ronde te bereiken, maar daarin verloor de Nederlandse van de Tsjechische Tereza Martincová.

Na haar deelname in Lyon gaat Rus zich voorbereiden op het prestigieuze hardcourttoernooi van Indian Wells. In april staat de ontmoeting met Spanje in de Billie Jean King Cup op het programma.