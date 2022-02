Elina Svitolina heeft zich maandag teruggetrokken voor het WTA-toernooi van Monterrey. De als eerste geplaatste Oekraïense zou in de openingsronde tegen de Russin Anastasia Potapova spelen, maar weigert dat.

Svitolina neemt haar beslissing naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, dat is binnengevallen door Rusland. Ze baalt ervan dat tennisorganisaties ATP, WTA en ITF vooralsnog niet hard hebben ingegrepen.

"Als Oekraïense spelers hebben we ze verzocht de aanbevelingen van het IOC over te nemen om tennissers uit Rusland en Belarus als neutrale spelers aan te merken, zonder nationale symbolen, kleuren, vlaggen en volksliederen", schrijft ze in een verklaring.

"Ik zal dinsdag niet in actie komen in Monterrey. Zolang de organisaties deze noodzakelijke beslissing niet hebben genomen, speel ik niet tegen speelsters uit die landen."

'Ik neem het op voor mijn collega's'

Svitolina benadrukt overigens dat ze de Russische speelsters niets kwalijk neemt. "Zij zijn niet verantwoordelijk voor de invasie van mijn moederland", schrijft de nummer vijftien van de wereld.

"Ik wil het juist opnemen voor al mijn collega's, en dan vooral die uit Rusland en Belarus. Ze hebben zich dapper uitgesproken tegen de oorlog. Hun steun is essentieel."

Het is de tweede keer dat Svitolina zich maandag laat horen. Eerder maakte de topspeelster bekend dat ze haar prijzengeld de komende tijd doneert aan het leger en de hulporganisaties in Oekraïne.