De Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft aangekondigd dat ze het prijzengeld dat ze de komende periode verdient, zal doneren aan haar land. Het gaat in elk geval om het toernooi in het Mexicaanse Monterrey waar ze deze week speelt en enkele Amerikaanse toernooien.

Svitolina wil het Oekraïense leger en humanitaire hulpacties steunen na de Russische inval. De nummer vijftien van de wereld zei tegen Eurosport dat haar familie en vrienden die nog in Oekraïne zijn het land verdedigen en dat ze graag wil helpen.

"Iedereen is doodsbang, iedereen is er kapot van", aldus Svitolina. "Mijn familie is daar, net als veel van mijn vrienden die het land niet hebben verlaten. Ze vechten voor hun leven en voor ons land. Daar is veel moed voor nodig."

"Ik wil iets voor hen doen. Sommige van mijn vrienden zitten zonder elektriciteit, zonder water, zonder eten. Ze hebben het echt moeilijk", zei de 27-jarige tennisster, een van de bekendste sporters van Oekraïne.

Svitolina speelt tegen Russin Potapova

Svitolina vertelde dat ze het mentaal zwaar had door de oorlog in haar land. "Maar de mensen in Oekraïne hebben het vele malen moeilijker. Daarom heb ik besloten om hen te steunen."

"Ik had niet gedacht dat deze inval zou kunnen gebeuren. Dit is voor mij de manier om mijn land te helpen", zei de tennisster, die dinsdag tegen de Russin Anastasia Potapova speelt.