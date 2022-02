Rafael Nadal heeft zaterdag (lokale tijd) in Acapulco de 91e ATP-titel van zijn carrière veroverd. De 35-jarige Spanjaard, die dit jaar bezig is aan een indrukwekkende zegereeks, versloeg in de eindstrijd in de Mexicaanse stad Cameron Norrie met 6-4 en 6-4.

Nadal keerde begin januari terug van een zware knieblessure die hem maanden aan de kant hield, waarna hij zeventien wedstrijden op rij won. Het leverde hem de titel op in Sydney, op de Australian Open en nu dus ook in Acapulco.

Het is de vierde keer dat Nadal de titel pakt in Acapulco, na 2005, 2013 en 2021. Toen hij het toernooi zeventien jaar geleden voor het eerst won was dat zijn derde ATP-titel, en nu staat de teller dus op 91. Alleen Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) en Ivan Lendl (94) hebben er meer dan Nadal, terwijl de teller bij Novak Djokovic op 86 staat.

Nadal zal door zijn winst op het hardcourt in Acapulco maandag stijgen van de vijfde naar de vierde plaats op de wereldranglijst. Daniil Medvedev passeert Novak Djokovic en staat maandag voor het eerst bovenaan, al verloor de Rus in de halve finales in Acapulco in twee sets van Nadal.

Meeste ATP-titels in open era 1. Jimmy Connors - 109

2. Roger Federer - 103

3. Ivan Lendl - 94

4. Rafael Nadal - 91

5. Novak Djokovic - 86

6. John McEnroe - 77

7. Rod Laver - 72

8. Björn Borg - 66

9. Ilie Nastase - 64

9. Pete Sampras - 64

Rafael Nadal juicht na zijn zege op Cameron Norrie. Rafael Nadal juicht na zijn zege op Cameron Norrie. Foto: Getty Images

Nadal is jongste en oudste winnaar in Acapulco

Met Norrie had Nadal in de finale op papier een makkelijkere tegenstander dan in de halve eindstrijd, maar de 27-jarige Brit rekende vrijdag nog knap af met Stéfanos Tsitsipás. 21-voudig Grand Slam-winnaar Nadal had een uur en 56 minuten nodig om de nummer twaalf van de wereldranglijst te verslaan.

"Ik ben heel dankbaar", zei een blije Nadal na de winst in de finale. "Dit is een heel belangrijke titel, want Acapulco is een speciaal toernooi voor me. De energie die ik krijg van de Mexicanen is uniek."

Nadal, die in juni zijn 36e verjaardag viert, is nu zowel de jongste (achttien jaar in 2005) als de oudste winnaar ooit in Acapulco. Het volgende toernooi van de dertienvoudig Roland Garros-winnaar is het Masters-toernooi van Indian Wells, dat op 7 maart begint.