Rafael Nadal heeft zaterdag door een overwinning op Daniil Medvedev de finale van het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco bereikt. De Spanjaard, die vorige maand al ten koste van de Rus de Australian Open won, verloor dit keer slechts zes games.

De 35-jarige Nadal trok de overwinning in twee uur naar zich toe: 6-3 en 6-3. De nummer vijf van de wereld werd geen enkele keer gebroken door Medvedev, die liefst elf breakpoints onbenut liet op het Mexicaanse hardcourt. Nadal sloeg wel drie keer toe in de opslagbeurt van de Rus.

De ontmoeting in Mexico volgde een maand na de spectaculaire Australian Open-finale in Melbourne. Nadal verloor in die wedstrijd tegen Medvedev de eerste twee sets, maar 'Rafa' wist zich op heroïsche wijze terug in de wedstrijd te vechten en na 5 uur en 24 minuten zijn 21e Grand Slam-titel te veroveren.

Voor Medvedev was deze week al min of meer geslaagd in sportief opzicht, want de Rus mag zich vanaf maandag voor het eerst in zijn carrière de nummer één van de wereld noemen. De US Open-winnaar van 2021 profiteerde van de uitschakeling van Novak Djokovic in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Dubai.

Nadal, die na vijftien gespeelde wedstrijden dit jaar nog altijd ongeslagen is, gaat in Acapulco op voor zijn 91e ATP-titel in het enkelspel. De huidige nummer vijf van de wereld haalde in 2005, 2013, 2017 en 2020 ook de finale van het toernooi in Mexico; alleen in 2017 moest hij de titel aan een ander (Sam Querrey) laten.

Dit keer wacht Nadal in de eindstrijd een krachtmeting met Cameron Norrie. De Brit rekende in twee sets af met Stéfanos Tsitsipás (6-4 en 6-4) en kan de vierde ATP-titel uit zijn loopbaan veroveren. Norrie is momenteel de nummer twaalf van de wereld.