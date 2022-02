Alexander Zverev heeft de maximale boete van 40.000 dollar (circa 36.000 euro) gekregen voor zijn wangedrag tijdens het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco. De Duitser sloeg na een verloren partij in het dubbelspel zijn racket kapot op de stoel van de umpire en werd gediskwalificeerd.

Tennisbond ATP heeft nu besloten om Zverev twee boetes van 20.000 dollar te geven: een voor "verbaal geweld" en de ander voor onsportief gedrag. De nummer drie van de wereld moet ook zijn prijzengeld in Acapulco - circa 26.000 euro - teruggeven en verliest de rankingpunten die had hij verdiend.

De 24-jarige Zverev, die zich misdroeg na een nipte nederlaag met de Braziliaan Marcelo Melo tegen Lloyd Glasspool en Harri Heliövaara, ging zelf al door het stof na zijn gedrag in Mexico. Ook andere tennissers, onder wie Rafael Nadal, veroordeelden zijn woede-uitbarsting.

Het is nog niet zeker dat het bij een boete blijft voor Zverev, die ook in het enkelspel uit het schema werd gezet. De ATP is de zaak nog verder aan het onderzoeken en zou kunnen besluiten om 'Sascha' een schorsing op te leggen.

Zverev speelde in Acapulco zijn vierde toernooi van het jaar. De Duitser werd op de Australian Open in de vierde ronde uitgeschakeld. Eerder deze maand haalde hij wel de finale van het ATP-toernooi in Montpellier, maar Alexander Bublik hield Zverev van zijn twintigste ATP-titel in het enkelspel af.

Op dit moment bereidt Zverev zich voor op het Masters-toernooi van Indian Wells, dat van 10 tot en met 20 maart wordt gehouden.