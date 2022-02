Daniil Medvedev weet sinds donderdag dat hij zich straks de nummer één van de wereld mag noemen, maar hij vindt die fraaie primeur op dit moment vooral bijzaak. De Rus, die de halve finales van het ATP-toernooi in Acapulco bereikte, was met zijn hoofd deels bij de oorlog die zijn land is begonnen in Oekraïne.

"Op deze momenten besef je dat tennis soms niet zo belangrijk is", zei Medvedev na zijn overwinning op de Japanner Yoshihito Nishioka (6-2 en 6-3). "Als tennisser wil ik vrede over de hele wereld promoten. Ik heb inmiddels in zo veel verschillende landen gespeeld, als junior en prof. Het is zwaar om al het nieuws te volgen. Ik ben volledig voor vrede."

Rusland besloot Oekraïne in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) aan te vallen en zo een oorlog te ontketenen. Meerdere steden, waaronder hoofdstad Kiev, worden geteisterd door Russische (raket)aanvallen. Donderdagavond werden al 137 Oekraïense doden gemeld.

Terwijl Medvedev met zijn gedachten deels bij de oorlog was, hoorde hij donderdag in het Mexicaanse Acapulco dat hij zich vanaf maandag voor het eerst de nummer één van de wereld mag noemen. Novak Djokovic weet door zijn nederlaag in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Dubai dat hij zijn leidende positie op de wereldranglijst na twee jaar verliest.

Daniil Medvedev mag zich vanaf maandag de nummer één van de wereld noemen. Foto: Getty Images

'Deze dag was voor mij een achtbaan met emoties'

De 26-jarige Medvedev had de nummer één-positie ook veroverd als hij het toernooi in Acapulco zou winnen, maar die druk is nu dus van de ketel. Vanaf maandag, als de nieuwe ATP-ranglijst verschijnt, wordt de wereldranglijst voor het eerst sinds 2004 niet aangevoerd door Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic of Andy Murray.

"Het is duidelijk dat ik gemengde gevoelens had toen ik wakker werd", aldus Medvedev. "Vooraf wist ik eigenlijk niet eens dat ik de nieuwe nummer één zou worden bij een nederlaag van Djokovic. Er waren veel verschillende emoties. Daarna moest ik zelf nog een wedstrijd spelen en dat was niet makkelijk, maar gelukkig heb ik gewonnen. Deze dag was voor mij een beetje een achtbaan."

Medvedev wacht in de halve finales van het ATP-toernooi in Acapulco een krachtmeting met Nadal, die met 6-0 en 7-6 (5) te sterk was voor Tommy Paul. Nadal was in januari in een spectaculaire Australian Open-finale nog te sterk voor Medvedev. De Spanjaard veroverde in een vijfsetter zijn 21e Grand Slam-titel.