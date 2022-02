Novak Djokovic baalt ervan dat hij momenteel niet in zijn beste vorm steekt. De Serviër ging donderdag verrassend ten onder op het ATP-toernooi van Dubai en verliest zijn positie als nummer één van de wereld na twee jaar aan Daniil Medvedev.

Djokovic had de eerste twee rondes in Dubai nog vrij probleemloos doorstaan, maar moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Jirí Veselý, de nummer 123 van de wereld: 4-6 en 6-7 (4).

"Ik mis wedstrijdritme. Dat kun je zien. Ik ben zoekende op de baan. Hoe meer wedstrijden ik speel, hoe comfortabeler ik me ga voelen", zei Djokovic, die overigens ook de credits aan zijn tegenstander gaf.

"Ik heb de laatste maanden niet veel gespeeld. Ik moet nu met de situatie omgaan en zien hoe het verder gaat. Waar ik de mogelijkheid krijg te spelen, zal ik dat doen. Hopelijk kan dat snel ergens."

De 34-jarige Serviër begon in Dubai pas aan zijn seizoen, nadat hij vorige maand na lang getouwtrek werd geweigerd op de Australian Open. Hij moest het land verlaten, omdat hij niet gevaccineerd is tegen COVID-19.

Daniil Medvedev, die momenteel het toernooi in Acapulco speelt, is vanaf maandag de nummer één van de wereld.

'Mijn doel is vooral om te blijven tennissen'

Om diezelfde reden dreigt Djokovic de komende weken toernooien als Indian Wells en Miami te moeten missen. Ook in de Verenigde Staten is een vaccinatie tegen corona verplicht voor inreizenden.

"Mijn doel is nu vooral om te blijven tennissen en te knokken om mooie titels binnen te halen", aldus de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Zo lang ik kan spelen en mijn lichaam het me toestaat, zal ik tennissen."

In totaal stond Djokovic 361 weken op de nummer 1-positie, een record. Medvedev is de eerste speler buiten de 'Big Four' sinds Andy Roddick in 2004 die zich leider van de ATP-ranglijst mag noemen.