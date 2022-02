Novak Djokovic mag zich vanaf maandag niet langer de nummer één van de wereld noemen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar werd donderdag uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Dubai, wat betekent dat Daniil Medvedev hem aflost aan kop van de ranglijst.

Djokovic ging in zijn kwartfinalepartij verrassend ten onder tegen

, de nummer 123 van de wereld: 4-6 en 6-7 (4). Hij had zijn enige eerdere ontmoeting met de Tsjech in 2016 ook al verloren.

De 34-jarige Djokovic had de nummer één-positie sinds twee jaar weer in handen en ging in totaal 361 weken aan de leiding op de ATP-ranglijst. Niemand stond langer bovenaan dan hij.

Het veroveren van de koppositie door Medvedev is bijzonder. De 26-jarige Rus is de eerste speler van buiten de 'Big Four' (Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal en Andy Murray) sinds Andy Roddick in 2004 die zich de nummer één van de wereld mag noemen.

Medvedev plaatste zich eerder op donderdag voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Acapulco. Bij een eindzege in Mexico was hij hoe dan ook zeker geweest van het veroveren van de nummer één-positie.

Daniil Medvedev is vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld. Foto: Getty Images

Tennisjaar begon voor Djokovic pas in Dubai

Djokovic speelde in Dubai pas zijn eerste toernooi van 2022. Hij mocht vorige maand na een soap niet meedoen aan de Australian Open, omdat hij niet gevaccineerd is tegen COVID-19. Hij zal dit jaar meer toernooien missen wegens het ontbreken van zijn inenting.

Zijn gebrek aan wedstrijdritme leek Djokovic aanvankelijk niet te deren in Dubai. Hij rekende in de eerste twee rondes zonder setverlies af met de Italiaan Lorenzo Musetti en de Rus Karen Khachanov.

Tegen Veselý ging het vanaf het begin moeizaam voor Djokovic, die direct zijn service inleverde. Later deed hij dat bij 3-3 nog eens. Ook in de tweede set overtuigde de Serviër niet en zag hij de nummer één-positie in de tiebreak definitief uit zijn handen glippen.